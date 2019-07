Afrique: CAN 2019 - Une charte votée suite au problème de primes des joueurs camerounais

Pour remédier aux problèmes récurrents de primes dans la tanière des Lions Indomptables, la Fédération (Fecafoot) par le truchement de son président Seidou Mbombo Njoya a mis en place une charte. Elle concerne toutes les sélections nationales (Sélection A, féminine, U17, U20, U23, locale).

Avant le début de la CAN 2019, le Cameroun a gratifié le grand public d'une énième affaire de primes. Ce qui a retardé l'arrivée de la sélection en terre égyptienne. Le président de la Fecafoot ne veut plus revivre cette situation, et donc prend des dispositions fermes.

« Dorénavant, chaque joueur qui sera appelé en équipe nationale, peu importe la catégorie, aura à signer une charte d'adhésion dans laquelle il y aura un règlement intérieur, les obligations des joueurs, les obligations des encadreurs, les sanctions et évidemment une grille de primes qui sera arrêtée définitivement pour qu'on ait plus à vivre ce genre d'aventure » a annoncé Seidou Mbombo Njoya, propos relayés par le site camerounais 237Foot.

« On n'est pas en club mais en équipe nationale. Et en équipe nationale, on joue pour le drapeau. Ceux qui refuseront de signer cette charte ne seront plus appelés en sélection » a-t-il ajouté avec fermeté.

« On n'a rien inventé, rassurez-vous. On s'est appuyé sur la base de ce qui se fait un peu partout en Europe et même dans certains pays africains comme le Sénégal. On va aussi être raisonnable sur les primes. Il ne faut pas exagérer; je trouve que ça prend des proportions extrêmement importantes. Il faut revoir ça » a conclu Seidou Mbombo Njoya.

Une décision qui a tous son sens!