Togo: Le NET annonce les Primaires en son sein

Face à la presse ce jour pour faire le point sur les élections locales du 30 Juin dernier, le NET de Gerry Komandega Taama tire deux leçons principales : "un taux de participation, assez faible dans les milieux urbains, et une victoire écrasante du parti au pouvoir, UNIR".

D'après ce parti qui a récolté au cours de ces locales, 33 sièges de Conseillers municipaux dans les 114 communes concernées par le scrutin sur les 117 existantes, "les populations ont envoyé un message clair aux partis de l'opposition. Il faut changer de paradigme. Les tentatives multiples d'union de l'opposition portent en elles-mêmes les germes de sa déstructuration, voire de sa destruction".

S'inspirant de ce que la révision constitutionnelle du 8 Mai 2019 consacre pour la présidentielle, un scrutin à deux tours, ce parti se décide, en vue de la présidentielle de 2020 de se préparer à cet exercice en organisant des primaires au sein son sein, "à compter de la date de la présente conférence de presse jusqu'au congrès qui aura lieu le 17 Août 2019".

Il est rapporté par la déclaration liminaire ayant sanctionné la conférence de presse en question que "ces primaires permettront à tous les militants désireux de briguer à la candidature du parti à l'élection présidentielle de mener une campagne dans toutes les fédérations, et mobiliser ainsi toutes les forces vives en vue d'un accompagnement total lors des élections présidentielles de 2020".

Elections municipales du 30 juin 2019 et primaires du NET

Le 30 juin 2019, s'est tenu sur toute l'étendue du territoire togolais, le scrutin municipal devant doter notre pays de 117 communes, après une campagne électorale de deux semaines. Cette élection intervient après 32 ans que le pays ne s'est plus doté de collectivités décentralisées.

Le NET tient avant tout à féliciter le peuple togolais pour la bonne tenue de cette consultation électorale. La paix et la concorde nationale observées par les populations togolaises témoignent de la maturité politique de nos concitoyens.

Le NET félicite la Force Sécurité Election (FOSE) pour le professionnalisme de son personnel durant toute la période électorale.

Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus (CENI et ses démembrements, cours suprême, personnel du ministère chargé de la décentralisation, etc... )

Le NET rend aussi un hommage particulier à tous ses militants qui ont fait preuve d'un engagement particulier au cours de tout le processus, tant pendant la campagne que le jour du scrutin. Les résultats du parti lors de cette élection sont à mettre entièrement à l'actif des candidats et des militants.

La proclamation des résultats provisoires par la CENI le 5 juillet 2019 donne au NET 33 sièges de conseillers, dans 29 communes sur les 45 où le parti a présenté des candidats. Ces résultats accordent aussi une majorité écrasante au parti au pouvoir, qui comptabilise 64% des suffrages.

Sur le déroulement de processus électoral, le NET a noté plusieurs insuffisances, à commencer par la validation des listes de candidatures. Une mauvaise interprétation du code électoral a conduit à des invalidations inexplicables de plusieurs listes de candidatures. C'est ainsi que le parti s'est retrouvé avec 45 listes validées sur les 54 pourtant acceptées par les CELI.

La campagne électorale s'est déroulée partout où le NET avait ses listes dans le calme.

La seule fausse note est venue de la HAAC qui, au mépris de toute disposition légale, a décidé tout à fait arbitrairement, et ceci après plusieurs atermoiements, de donner accès aux médias publics nationaux, qu'a un nombre restreint de liste candidats.

Le scrutin a connu un certain nombre d'irrégularités, majoritairement liées à la mauvaise interprétation du code électoral par des agents électoraux, et dans beaucoup d'endroits, à des tentatives de bourrage d'urnes ou de vote multiples qui ont été cependant, chaque fois que la FOSE en a été saisie, traitées avec célérité.

Des empêchements d'accès a des bureaux de vote à certains de nos délégués ont été observés. Mais là aussi, les responsables des CELI qui ont été saisis ont souvent réagi avec promptitude.

Ces perturbations et irrégularités en appellent à une meilleure organisation de la CENI, et une communication plus soutenue des acteurs impliqués dans les mécanismes électoraux sur le code électoral.

Cependant, le NET n'a pas entamé de recours à la cour suprême pour la simple raison que partout où des irrégularités ont été observées, leur prise en compte ne modifiait pas

de façons substantielle les résultats provisoires publiés par la CENI. Cependant, des rapports ont été faits à l'endroit des CELI partout où ces irrégularités ont été observées.

Les résultats des élections du 30 juin 2019 contiennent, du point de vue du NET, deux enseignements particuliers.

Le premier concerne le taux de participation, assez faibles dans les milieux urbains, et le second, la victoire écrasante du parti au pouvoir, UNIR. Les populations ont envoyé un message clair aux partis de l'opposition.

Il faut changer de paradigme. Les tentatives multiples d'union de l'opposition portent en elles-mêmes les germes de sa déstructuration, voire de sa destruction.

La révision constitutionnelle du 8 mai 2019, opérée par les députés de la 6ème législature, ouvre désormais la voie à une nouvelle forme d'approche politique, plus axée sur le l'occupation territoriale de chaque parti, grâce à la disposition des élections à deux tours.

L'union des partis de l'opposition n'est plus désormais une fatalité. Que chacun aille travailler sur le terrain pour créer les conditions d'un second tour et fédérer ensuite les suffrages.

C'est pour se préparer à cet exercice que le NET informe ses militants et sympathisants, ainsi que les médias, de l'organisation des primaires au sein du parti, à compter de la date de la présente conférence de presse jusqu'au congrès qui aura lieu le 17 Août 2019.

Ces primaires permettront à tous les militants désireux de briguer à la candidature du parti à l'élection présidentielle de mener une campagne dans toutes les fédérations, et mobiliser ainsi toutes les forces vives en vue d'un accompagnement total lors des élections présidentielles de 2020. Les dispositions techniques pour la participation à ces primaires sont disponibles au secrétariat du parti.

Politique autrement

Le Président

TAAMA Komandéga