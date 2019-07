Algérie: Gaïd Salah soutient l'approche "raisonnable" de sortie de crise contenue dans le message du chef de l'Etat

ALGER- Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a exprimé, mercredi à Alger, son soutien à l'approche "raisonnable" contenue dans le dernier message du chef de l'Etat, "concernant l'effort à consentir afin de sortir le pays de sa crise actuelle".

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de remise du Prix de l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique pour l'année 2019, le vice-ministre de la Défense nationale a salué "l'approche raisonnable et sensée contenue dans le dernier message du chef de l'Etat, concernant l'effort à consentir afin de sortir le pays de sa crise actuelle".

"Autant que nous encourageons et soutenons son contenu, nous considérons sa démarche comme une des étapes importantes à franchir sur la voie de la résolution appropriée de cette crise politique que traverse le pays", a-t-il souligné.

Il a affirmé, à ce titre, que l'ANP considère que "les prochaines élections présidentielles sont le premier fruit constitutionnel et légal de ces solutions" et qu'"elles renferment ce qui nous permettra de poursuivre les avancées vers l'instauration des assises d'un Etat de droit où prévaudra le progrès économique, la prospérité sociale et la cohésion sociétale, et où règnera la sécurité et la stabilité".

"Ces présidentielles, nous les considérons réellement comme la clé pour accéder à l'édification d'un Etat fort avec des fondements sains et solides. Un Etat que le Commandement de l'ANP œuvre résolument à atteindre dans des conditions de sécurité et de stabilité, en dépit des embûches que sèment sur son chemin certains de ceux qui répugnent le bon déroulement de ce processus constitutionnel judicieux, à l'instar des slogans mensongers, aux intentions et objectifs démasqués comme réclamer un Etat civil et non militaire", a-t-il ajouté.

Le Chef d'Etat-major de l'ANP a rappelé, dans ce contexte, que l'armée "maintient des positions constantes et sincères envers la patrie et le peuple depuis le début de la crise, en passant par toutes ses phases jusqu'à ce jour".

Pour Gaïd Salah, "tous les efforts qu'a consentis l'institution militaire jusque là, sont des efforts qui respectent essentiellement l'intérêt suprême de la patrie".

"Cet intérêt suprême qui requiert nécessairement la fédération des efforts de tous les hommes de bonne volonté parmi les enfants de l'Algérie et la mobilisation de leurs déterminations afin de préparer de manière effective et sérieuse la tenue des prochaines élections présidentielles, dans les plus brefs délais, à travers l'adoption de la voie du dialogue national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leurs contenus réalistes et raisonnables", a-t-il soutenu.