Angola: Plan de développement de Malanje évalué à 678 milliards de kwanzas

Malanje — Le plan de développement provincial de Malanje pour le quinquennat 2018/2022 prévoit un investissement de 678 milliards 543 millions 563 mille kwanzas pour des actions visant à améliorer les conditions sociales des citoyens, à travers de projets municipaux locaux et du gouvernement.

Un détail de la ville de Malanje, ville qui a accueilli le conseil provincial d'auscultation de la communauté C'est ce qu'indique le communiqué final de la 1ère session ordinaire du Conseil provincial d'auscultation de la Communauté, tenue mardi dans cette ville, sous la direction du gouverneur de Malanje, Norberto dos Santos, en tant que président de l'organe.

Le document indique également que le plan prévoit l'exécution de 399 actions annuelles et de 211 projets pluriannuels non divulgués ayant un impact socio-économique qui contribuent au plein développement de la province.

Par ailleurs, la réunion a analysé et informé sur la tranche de la province de Malanje figurant dans le Budget général de l'État révisé de cette année, en baisse de 26,6%, estimée à 61 milliards 146 millions de kwanzas, destinés aux dépenses de personnel et de services.

Selon le communiqué final, le budget prévoit un investissement de 2 milliards 803 millions de kwanzas pour la construction, la réhabilitation, l'agrandissement et l'équipement des écoles dans les quatorze municipalités de la province, ainsi que de 414 millions de kwanzas pour la construction et l'équipement des centres maternels et infantiles dans les régions de Cacuso et Luquembo.

Parallèlement, le secteur agricole absorbe 99 millions de kwanzas pour la mise en œuvre du projet de conversion variétale du manioc, la relance de la production légumière, la promotion de la production de riz et de coton.

À l'occasion, le gouverneur de Malanje, en sa qualité de président de la session, a souligné que le Plan de développement provincial (PDP) prévoyait la déconcentration et la décentralisation future de l'action gouvernementale en faveur des municipalités, dans le but de les doter de capacités locales et de la résolution des problèmes de LA population.