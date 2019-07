Angola: La BDA octroie un milliard de dollars au secteur privé

Luanda — Un milliard de dollars est le montant que la Banque de développement d'Angola (BDA) mettra à la disposition pour le crédit au secteur privé, a annoncé mercredi, le ministre d'État chargé de la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior.

Selon le gouvernant, qui intervenait à l'ouverture de la Conférence internationale sur le "financement du développement économique" à la FILDA, cette valeur fait partie du programme d'appui aux partenariats privés, qui vise à donner plus de dynamisme au moteur de croissance économique du pays - secteur privé, compte tenu du Programme d'appui à la production, diversification des exportations et remplacement des importations (Prodesi).

Avec une ligne de crédit de financement aux partenariats public privés, a ajouté Manuel Nunes Júnior, la production nationale pourrait facilement augmenter.

Il a également mentionné que la production nationale passait par la stabilisation et l'existence d'énergie et d'eau potable afin de réduire les dépenses dans ce domaine. De même, le gouvernant a souligné l'importance de l'accès au crédit, condition préalable à l'investissement privé, car il s'agit toujours d'un atout.

Selon lui, la tenue de la Foire constitue le cadre de base pour l'émergence de nouvelles activités économiques autour de chaînes de production diversifiées, réalisées à l'initiative d'agents économiques publics et privés.

"La FILDA est une foire de grande projection internationale, qui est, depuis plus de 35 ans, la plus grande porte d'entrée de l'investissement direct étranger, ainsi que l'un des principaux leviers de promotion du pays et de la production nationale", a reconnu le responsable.

La Conférence internationale sur le financement du développement économique, ouverte ce mercredi, a été témoignée par la Première Dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, des représentantes de la classe entrepreneuriale nationale et étrangère. La FILA 2019 a ouvert ses portes mardi et compte au moins 785 exposants, ce qui représente plus du double des 372 du salon 2018.

Cette 35ème édition se déroule dans un espace utile de 20 000 mètres carrés.