Angola: Plus de cinq mille personnes visitent la Filda 2019

Luanda — Plus de cinq mille personnes ont visités mardi, la Foire internationale de Luanda (FILDA / 2019) qui se déroule dans la Zone économique spéciale (ZEE-Luanda Bengo), a déclaré le directeur national chargé de l'Economie, la compétitivité et l'innovation du Ministère de l'Economie et Planification, Marcelino Pinto.

Se confiant à l'Angop, Marcelino Pinto, également porte-parole de la 35e édition de la Filda, qui se déroule sous le thème "Dynamiser le secteur privé et promouvoir la croissance économique", a fait savoir que le nombre de visiteurs était associé à la journée d'ouverture de l'événement.

Il a indiqué que le programme de la deuxième journée prévoyait la conférence internationale sur le financement du développement économique, qui comprendra les discours d'ouverture du ministre d'État chargé de la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, du ministre de l'Economie et de la Planification, Pedro Luís da Fonseca, de la secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et à la coopération du Portugal, Teresa Ribeiro et du vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), Mateus Magala.

Dans la réunion, a-t-il ajouté, nous aurons un groupe d'intervenants internationaux des institutions financières nationales et internationales, inscrites auprès au PAC qui vont partager des informations sur les modalités d'accès à ses produits financiers et les critères d'éligibilité.

Marcelino Pinto a ajouté que le représentant du Portugal présentera le compact lusophone, qui est généralement un mécanisme de financement aux micros et petites entreprises qui ont des projets dont la valeur à financer va jusqu'à un millions dollars assurée par la Banque Africaine de Développement.

La deuxième journée réserve également l'intervention du ministre de l'Économie et planification sur l'investissement et l'entreprise privée et sa contribution à la reprise d'investissement économique d'Angola.

La 35e édition, qui se déroule sous le thème "Dynamiser le secteur privé et promouvoir la croissance économique", ouverte par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, compte sur la participation de 21 pays, notamment le Portugal, l'Allemagne, l'Indonésie, la Turquie, la France, l'Inde, la Chine, le Royaume Uni, la Norvège et la Suède.

La Suisse, l'Israël, le Brésil, le Japon, la Biélorussie, l'Uruguay, Macao, l'Italie, l'Afrique du Sud, les Pays-Bas et les États-Unis font également partie des pays participant à ce salon.