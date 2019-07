Congo-Kinshasa: Bosco Ntaganda déclaré coupable - Denis Mukwenge salue le verdict de la CPI

La Cour Pénale Internationale (CPI) a reconnu, le lundi 8 juillet 2019, l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda, coupable de 18 chefs d'accusation, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 dans la région de l'Ituri, en République Démocratique du Congo.

Dans la foulée, le docteur gynécologue et prix Nobel de la paix, Denis Mukwenge a salué ce jugement et a appelé les Etats des Grands Lacs à coopérer avec la Cour Pénale Internationale pour traduire d'autres criminels en justice.

En effet, dans un communiqué rendu public, le mardi 9 juillet, l'homme qui répare les femmes a noté que cette condamnation de l'ex-chef de guerre, Bosco Ntaganda redonne confiance dans la justice pénale internationale. Et, c'est aussi une source d'espoir pour les victimes d'Ituri de l'Est de la République Démocratique du Congo. Il a ajouté que cette décision tant attendue montre que la communauté humaine à l'obligation morale et juridique de fixer des lignes rouges à ceux qui ciblent les civils, violent, éventrent des femmes enceintes et utilisent les jeunes filles comme des esclaves sexuels. Tous, a-t-il souligné, doivent être poursuivis et jugés.

Par ailleurs, Denis Mukwenge reste convaincu qu'il n'y aura pas la paix durable dans la région des Grands Lacs sans la justice. « Nous restons convaincus qu'il n'y aura pas la paix durable, ni de réconciliation dans la région des Grands Lacs et en RD. Congo sans la justice, la vérité et des réparations pour les survivants et les communautés affectées», a-t-il déclaré.

Ce docteur gynécologue, réputé pour ses efforts à réparer les femmes, victimes des viols dans la partie Est de la RD. Congo, a appelé les Etats de la région des Grands Lacs à coopérer avec la CPI afin de traduire des criminels devant la justice.

Dans son élan, a-t-il expliqué que la décision rendue à La Haye est un pas dans la bonne direction qui ne peut faire oublier que les instigateurs de l'instabilité dans la région des Grands Lacs et en RD. Congo continuent d'occuper des fonctions dans les institutions et au sein des forces de sécurité et de défense, et poursuivent leurs entreprises criminelles en liberté dans un climat où l'impunité prévaut largement. «Dans cette période marquée par la tentation du repli, nous plaidons pour que la communauté internationale intervienne partout où les populations sont en danger ou prises en otage par leurs autorités, car la souveraineté émane des peuples et ne peut être revendiquée par ceux qui ne savent ni protéger leurs citoyens ni garantir leurs besoins élémentaires et menacent la paix et la sécurité internationale», a-t-il plaidé.