Congo-Brazzaville: Département des Plateaux - Une grande journée culturelle à Djambala

L'activité a été organisée le 6 juillet par le député de la localité, Marc-Aurèle Ganao, qui voudrait la rendre pérenne.

Placée sous le signe de l'amour, de l'échange, du partage et de la convivialité, la grande journée culturelle de Djambala a eu pour objectif de faire découvrir l'existence des différents folklores téké aux habitants de la localité et du département ainsi qu'aux invités et touristes de passage. Le but étant de renouer avec la culture traditionnelle des ancêtres.

Pour le comité d'organisation, le Congo a une culture à la fois riche et variée. Malheureusement, elle se heurte à une négligence aveugle et meurt à petit feu, faute d'un grand projet de préservation. C'est pour pallier cet état de fait que le député Marc-Aurèle Ganao, député de Djambala-centre, a organisé cet événement qui se veut annuel autour des danses, musiques et chants traditionnels.

« Nous voulons ainsi apporter notre contribution au rayonnement culturel de Djambala dans sa diversité à travers différents événements culturels », a déclaré l'organisateur.

En effet, la danse et la musique se donnent la main pour exprimer l'identité d'un peuple. Cet héritage culturel est transmis au fil des années à travers des danses populaires et leurs mélodies qui témoignent de la vitalité du pays. Du sud de l'Afrique à l'Asie de l'ouest, en passant par l'Europe et l'Amérique du sud, tous les peuples affirment leur identité avec leurs danses traditionnelles.

Les temps forts de la journée

La grande journée culturelle de Djambala a été marquée par plusieurs moments, à savoir une exposition et vente de produits et objets d'art de Djambala assurée par dix artisans vivant dans la localité, Gilbert Kibokiri, Rigobert Mbiakolo, Raphaël Ngobila, Fils Ondakari, comme tisserands, et Bertin Miampio, Madzou, Joachim Idzia, Ngambara, Innocent Mpoh, comme vanniers. Des sculptures, des tissus traditionnels ainsi que d'autres produits ont été exposés et vendus.

L'activité a servi également de cadre à la formation des jeunes de Djambala à la décoration d'objets tels que les chaussures, les boucles d'oreilles, les sacs, les fleurs avec le tissu raphia.

Un concours de danse a été organisé mettant aux prises vingt-quatre concurrents repartis en deux catégories, sénior et junior. Six d'entre eux ont été primés par catégorie (trois hommes et trois femmes dans la catégorie senior, ainsi que trois hommes et trois femmes dans la catégorie junior). Il s'agit, en ce qui concerne les gagnants de la catégorie senior Hommes : 1er Edy Ankounou, 2e Stany Lingoua, 3e Côme Ambandzounou ; senior femmes : 1ère Félicité Anshsa, 2e Frolle Ankounou, 3e Edwige Okouba.

Quant aux gagnants de la catégorie junior hommes : 1er Redy Ngambara, 2e Adess, 3e Okouba. Catégorie junior femmes : 1ère : Minguié La vie, 2e Martelie Ouayibéa, 3e Fille Otampa

Tous les participants ont reçu une récompense de 20 000 FCFA plus un lot de savon ainsi qu'un diplôme pour le premier prix ; 15 000 FCFA plus un lot de savon et également un diplôme pour le deuxième prix ; 10 000 FCFA plus un lot de savon et un diplôme de participation pour le troisième prix. Le reste des participants a reçu une somme symbolique de 5 000 FCFA plus un lot de savon et un diplôme .

Le public venu si nombreux a savouré le spectacle de la musique traditionnelle des groupes de Djambala, notamment Wéna-Wéne, Obitan Junior, Ando Antsié, Mbalamouna, Jeter l'éponge, Moziki entente, Oyawé système, Olo Ndza Mien2. Il y a eu aussi une démonstration des griots.

L'événement a connu comme invités le sénateur Stanislas Nguié, le député Boniface Ngoulou (président de la commission éducation, culture, sciences et technologies de l'Assemblée nationale, député de la deuxième circonscription de Djambala) ; le député de Ngoko, Blaise Ambeto (vice-président de la commission plan, aménagement du territoire et infrastructure) ; le député de Mbon, Alphonse Gantsele ; le député de Mvouti 2, Alphonse Louvounou .