Afrique: CAN 2019 - Les Ecureuils sortent par la grande porte

Cette fois-ci, les Lions sont restés en travers de la gorge des Ecureuils. Jusque-là le roi de la brousse était le menu préféré des rongeurs. Mais sur ce coup, le morceau semblait plus gros à avaler.

En quart de finale de la CAN 2019, les Béninois ont été sortis par les Sénégalais par le score de 1 but à 0. C'est une victoire toute logique au regard du palmarès des 2 équipes et de la physionomie du match d'hier au Caire. La vaillance était à l'attaque sénégalaise. Cependant, les protégés de Michel Dissuyer ont fait preuve d'une ténacité et d'une résistance défensive durant une bonne partie de la rencontre.

Les poulains d'Aliou Cissé poursuivent l'aventure en terre égyptienne et pour le Bénin, la belle histoire s'arrête en quart de finale. En 3 participations, les Ecureuils n'avaient jamais franchi le premier tour (2004, 2008 et 2010). Mais cette fois, malgré 3 points au compteur lors de la phase de poules, ils sont arrivés en huitième de finale puis ont sorti le Maroc d'Hervé Renard. Certains superstitieux, dans un irrationalisme sans borne, y ont vu la puissance du vodou, cette pratique occulte d'ordre cosmique issue du culte animiste dans le pays de Béhanzin.

Il faut croire que face aux Lions de la Teranga, cette magie s'est estompée. Il faut néanmoins saluer le parcours de Stéphane Sessegnon et de ses coéquipiers. C'est par la grande porte qu'ils quittent la compétition. Ce qu'il faut espérer pour eux est que ce parcours inhabituel soit le départ pour construire quelque chose de solide dans l'avenir. Pour le Sénégal, la quête du Graal se poursuit et Sadio Mané et ses camarades montrent que leur statut de favori reste intact.

Que dire de la première expérimentation de la VAR (arbitrage par vidéo assistance) ? En tout cas, elle a réglé quelques petits problèmes, minimisant les appréhensions de ses détracteurs. Tout compte fait, la VAR a réussi son examen de passage sous réserve de ce qui va se passer durant les matchs à venir.

Programme du jour

Côte d'Ivoire # Algérie à 16h

Madagascar # Tunisie À 19h