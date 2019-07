Congo-Brazzaville: Médias - La mairie de Talangaï lance le magazine "Talas infos"

Le journal, un bimensuel, a été lancé, le 10 juillet au siège communal, par l'administrateur-maire, Privat Frédéric Ndéké, assisté du directeur de publication, Aimé Koko.

Avec des rubriques du genre "Lettre du citoyen" et "Lettre du conseiller", le journal "Talas infos" jouera un rôle important de communication pour la gestion participative de la population vivant dans le sixième arrondissement de Brazzaville. Ce bimestriel citoyen couvrira également l'actualité des représentations des services publics et des sociétés étatiques ou celle des agences commerciales, à savoir l'énergie, l'eau, les impôts, les centres de santé intégrés, etc.

« L'information couvrira les huit pages de notre magazine. En format tabloïde, c'est un journal commercial qui ne relayera que l'information du sixième arrondissement. Les faits sociaux, historiques, économiques, culturels et autres seront aussi rapportés », a expliqué Aimé Koko, directeur du journal "Talas infos".

Le lancement de ce journal spécialisé a été précédé par l'implantation aux endroits stratégiques des boîtes à idées. Une initiative citoyenne qui permettra, d'un côté, à ce magazine de remplir son rôle et, de l'autre, aidera l'administrateur-maire à recueillir les doléances, les propositions et d'être informé par ces concitoyens.

L'administrateur-maire de Talangaï a été assisté de ses six homologues de Ouenzé, Bacongo, Poto-Poto, Mfilou, Djiri et Madibou venus appuyer cette initiative.

« Placées dans les douze quartiers de Talangaï, ces boîtes à idées sont un outil complémentaire à la communication pour la mairie et la population du sixième arrondissement. Leur placement rapproche la population et explique même notre volonté de la gestion participative de la cité. Nous mettrons en place un système pour aller recueillir et traiter ces informations mises en boîte », a indiqué Privat Frédéric Ndéké.