Congo-Brazzaville: Pool - Ma Fulin plaide pour le développement durable du département

En poste à Brazzaville depuis 2018, l'ambassadeur de la République populaire de Chine a visité le chef-lieu de la sous-préfecture de Mayama, le 6 juillet, éprouvant à la fois un sentiment de satisfaction et de déception.

Accompagné de la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo, l'ambassadeur de Chine a foulé pour la première fois le sol du Pool depuis son arrivée au Congo. « Je suis heureux de voir qu'après une certaine période d'instabilité, la paix est en train de revenir dans le département du Pool. Les activités économiques et sociales commencent à reprendre, c'est un bon signe. Les projets que nous avons financés fonctionnent avec satisfaction. En même temps, j'ai un sentiment un peu de tristesse parce que j'ai appris que le département du Pool aurait été l'un des plus riches du pays, un grenier économique du Congo. Malheureusement, aujourd'hui ce n'est pas le cas, ce département reçoit toujours des aides, de l'assistance humanitaire », a-t-il déploré, lors de la remise d'un don de vivres et non vivres à la population.

Selon lui, les actions que son pays mène dans le département du Pool sont d'ordre humanitaire. Il a indiqué qu'elles sont certes importantes, mais ne peuvent pas résoudre définitivement le problème de développement. « Donc, nous espérons qu'à l'avenir, nos actions pourront passer de cette étape d'action d'urgence au développement durable, solide pour le bien-être de la population. Je souhaite la paix, la stabilité et le développement pour le département du Pool », a-t-il déclaré.

Situé à quelque 85 Km de Brazzaville, le district de Mayama est le deuxième plus vieux de la République du Congo, après celui de Loudima. Il fut fondé le 27 août 1900 et sa population actuelle est d'environ quatre mille habitants. La sous-préfecture compte vingt comités de village et quatre comités de quartier. Quant au département du Pool, il figure parmi les grands bassins de production agricole et greniers du Congo, à côté de la Bouenza, du Niari et des Plateaux. Selon le dernier recensement général de l'agriculture, le Pool couvre 124 000 ha de terres exploitées et compte environ 45 136 ménages, soit 79 907 actifs agricoles.

"La paix effective à Mayama"

« Je vous dis sincèrement que depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités de Kinkala, du 23 décembre 2017, la paix s'est imposée dans le département du Pool et dans le district de Mayama. Grâce aux efforts du chef de l'Etat et du gouvernement, la population est revenue dans son district. Elle est aujourd'hui très mobilisée pour recevoir les amis, les donateurs et les ONG qui viennent nous aider afin de relancer les activités économiques », a témoigné de son côté, le sous-préfet de Mayama, Bernard Ndoulou.

Il a, par ailleurs, rassuré que depuis 2017, la paix est effective dans le district de Mayama où des gens circulent de jour comme de nuit sans être dérangés. Quelque peu interrompu depuis quelques temps à cause des travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Loukouangou, au quartier Mienazambi, le trafic va reprendre d'ici peu grâce à l'implication du conseil départemental du Pool. « Depuis la fin de la guerre, les activités économiques ont repris la vitesse de croisière au grand bénéfice de la population. Pour assurer la circulation des biens et des personnes, nous avons réhabilité le pont de Loukouangou qui sera rouvert dans une semaine pour favoriser la fluidité du déplacement », s'est-il réjoui.

Notons qu'au cours de ces deux décennies, le département du Pool a été fortement exposé aux effets néfastes des crises sociopolitiques qu'a connues le Congo. Cette situation a eu des répercussions dévastatrices sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence de la population. Selon une récente enquête réalisée dans les districts du pays dit de Mpangala, plus d'un ménage sur deux ne mange pas à sa faim, à cause de la dégradation et l'abandon des infrastructures productives entre 2016 et 2018. De même, un enfant sur dix souffre de malnutrition aigüe.