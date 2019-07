Afrique: CAN - Le Sénégal en demi-finales 13 ans après !

Les Lions de la Terranga du Sénégal se sont qualifiés mercredi 10 juillet, pour les demi-finales de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019. Le Sénégal s'est imposé devant le Bénin (1-0) en quart de finales, grâce à Idrissa Gueye qui a réussi l'unique but de la partie à la 69ème, sur un travail laborieux de Sadio Mané.

Le score aurait pu être lourd parce que Mané a frappé à deux reprises dans le filet, des buts non validés grâce au Video Assistant Arbitre (VAR), qui est entré en service pour la première fois de l'histoire du tournoi. Il a fallu attendre donc les quarts de finales.

Le Bénin a terminé le match à dix suite à l'expulsion d'Olivier Olivier à la 82ème minute après son tacle contre Gueye.

Le Sénégal retrouve les demi-finales de la Can 13 ans après. La dernière fois que les Lions de la Terranga ont atteints cette étape de la compétition c'était en 2006, en Egypte. Le Sénégal avait été battu par l'Egypte pays organisateur (1-2), avant d'être battu encore par le Nigeria (0-1) au match de classement. Il ne s'était contenté que de la quatrième place.

Film du match Sénégal-Bénin

Après une série d'occasions manquées, le Sénégal a finalement obtenu son but, inscrit dans le Merseyside. Sadio Mane, de Liverpool, préparait Gueye d'Everton avant que ce dernier ne déborde dans la surface et se jette à terre. Après le but, Mane aurait dû ajouter à son total de trois dans le tournoi.

Sub Krepin Diata a frappé au but, mais le gardien a bien sauvé le tir. Il avait une autre chance après que son but ait été écarté par VAR mais encore une fois, il ne pouvait pas obtenir un tir au-dessus du gardien.

Les Lions de la Teranga ont contrôlé une grande partie du match et auraient dû aller à la pause avec au moins un but sur la balance des chances créées en première mi-temps. A la 19e minute, Mane a eu la première chance de marquer un beau ballon de Kalidou Coulibaly, mais il a été pris en sandwich par les deux défenseurs centraux du Bénin et n'a pas réussi à appuyer sur la gâchette. Le Bénin a eu deux bonnes occasions aux 23e et 25e minutes grâce à Cebio Soukou. Son premier effort était de la gamme qui allait juste large.

Deux minutes plus tard, il se rapprochait d'un coup franc tiré à droite, mais le ballon manquait terriblement la cible et plusieurs jambes du Bénin lui étaient lancées, manquant ainsi le toucher essentiel pour guider le ballon à la maison.

Le Sénégal a dominé le match et a eu une autre occasion de marquer en fin de mi-temps, même s'il s'est presque avéré que c'était un match de ping-pong. Niang s'interposa sur la gauche mais le gardien sauva sa frappe avant que les tentatives de suivi de Gueye et Keita Balde ne soient bloquées au bord de la surface de réparation. Au début de la seconde période, le Bénin a commencé avec une frénésie cherchant à enterrer les chances plus tôt. Sessi D'Almeida avait une belle occasion de tirer, mais Mickael Pote manquait une occasion.

Le ballon vola droit dans les pieds sans marquer d'un centre de Soukou sur la droite, mais son tir au but, sans personne sur son ombre, atteignit directement les bras du gardien.

A la fin du match, le buteur Gueye a été remplacé par une ovation et le milieu défensif Salif Sane a été remplacé par le milieu de terrain défensif.