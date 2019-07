Soudan: Le FLSU bénit l'Accord entre le CMT et les FDLC

Khartoum — Le Forum Libre des Soudanais Unionistes (FLSU) a salué l'accord entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC), soulignant la nécessité de refuser la différence et œuvre pour la patrie afin de protéger le pays.

lors du forum de SUNA ce mercredi, Anas Al-Nour Braima, Secrétaire général du Forum libre des soudanais unionistes a exprimé l'espoir que leur initiative servirait de guide à tous pour parvenir à un accord et à la réconciliation et pour réunir les rangs nationaux au cours de la période de transition, ouvrant la voie à des élections libres et équitables.

Il a souligné que leur vision était de former un gouvernement de technocrates dans le système démocratique et d'impliquer tout le peuple soudanais, soulignant l'importance de la formation d'un conseil souverain composé de douze membres, de six sièges du conseil militaire et de six sièges de civils et de l'adoption des deux tiers des membres.