Maroc: Le Bureau politique élabore la feuille de route de l'application des décisions du Conseil national

Le Bureau politique de l'USFP a tenu, mardi, une réunion consacrée à l'évaluation des travaux du Conseil national et au programme d'action.

A cette occasion, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, s'est félicité du déroulement des travaux du Conseil national, tenant par là même à faire part des différentes décisions prises à l'issue de la session du regretté Mohamed Benhamou El Kamli ; lesquelles décisions devraient être mises en application au plus vite.

Après avoir loué la haute qualité des débats qui ont caractérisé la dernière session du Conseil national, le Bureau politique a débattu de la réponse significative du Conseil national avec son rapport dans ses différents volets national, régional et international et qui se sont reflétés à travers le communiqué du Conseil national qui a salué la feuille de route organisationnelle et de mobilisation que lancera le parti lors de la prochaine rentrée politique.

Le Bureau politique a enregistré que la session du regretté Mohamed Benhamou El Kamli a donné un signal fort à l'opinion publique que l'USFP a été pionnier à soumettre des réformes politique, constitutionnelle et institutionnelle, susceptibles de pallier les dysfonctionnements qui affectent la vie politique, sociale et économique. Et ce à partir de la conviction de l'ensemble des Ittihadi(e)s du rôle de l'institutionnalisation, du développement de l'action institutionnelle dans les différents aspects, ce qui devrait servir les intérêts de la Nation et des citoyens.

Par ailleurs, les membres du BP ont passé en revue toutes les décisions issues du Conseil national qui nécessitent la conjugaison des efforts aux niveaux national, régional et provincial en vue de les appliquer à la prochaine rentrée politique.

Partant de là, le BP a mis en place une feuille de route en lançant une série de rencontres, tout en arrêtant les dates et les lieux, avec les différents secteurs du parti, à commencer par ses commissions fonctionnelle, estudiantine, sectorielle, organisationnelle, de la jeunesse et des femmes. Des rencontres pour être au fait des différentes mesures devant transformer l'action locale au sein de la section, de la province et de la région en levier d'une action partisane en harmonie avec toutes les aspirations des Ittihadi(e)s, comme ils l'ont exprimé d'ailleurs lors de la dernière session du Conseil national.

Les membres du Bureau politique ont mis en avant leur vision concernant la prochaine rentrée politique qui connaîtra la commémoration du 60ème anniversaire de l'Union socialiste des forces populaires, le Forum de la Chabiba et des étudiants, la tenue du Conseil national de l'Organisation féminine, la réunion des présidents des collectivités locales en perspective du Congrès national des élu(e)s ittihadi(e)s, ainsi que le Festival de la Rose.

En dernier lieu, le Bureau politique a réitéré sa volonté de poursuivre ses efforts en vue de récupérer les biens et avoirs du parti dans l'ensemble des régions et provinces, confirmant ainsi sa détermination de consolider l'action partisane institutionnelle conformément aux valeurs, convictions, règlements intérieurs et procédures organisationnelles du parti, et appelant tous les militant(e)s à soutenir l'institution du parti et à appliquer ses décisions.