Afrique: CAN 2019 - Les acteurs sénégalais se prononcent après la qualification en demi-finales

Aliou Cissé, le stratège, Sadio Mané, passeur décisif et Idrissa Gana Gueye, le buteur se sont exprimés après la qualification en demi-finales de la CAN 2019.

Contre vent et marée, le Sénégal bat (1-0) le Bénin en quarts de finale de la CAN 2019. Les Lions du Sénégal se qualifient pour les demi-finales de la compétition, une première depuis 2006.

Pour le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, les joueurs ont respecté la stratégie mise en place. D'ores et déjà, il se projette sur les deux adversaires que son équipe pourrait rencontrer en demi-finale.

« On s'attendait à un match compliqué. On a réussi à marquer ce but. Je salue le bon mental de mes joueurs qui n'ont rien lâcher. Le Bénin est compact et maîtrise ce qu'il fait. Mais, les consignées ont été respectées. Toutes les équipes sont bonnes. On connaît Madagascar pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises. Quant à la Tunisie, elle a une bonne équipe avec beaucoup d'individualités. Donc, on ne sous-estime personne. Il faut bien se préparer pour jouer ces demi-finales. On espère jouer la grande finale » a-t-il déclaré en conférence de presse d'après match.

« Je suis très content mais le plus important aujourd'hui c'est la qualification et l'équipe. On a bien travaillé et aujourd'hui cela a payé. On est bien content il faudra se reposer maintenant et préparer le prochain match. C'était la victoire et ce qu'on voyait au bout c'était la demi-finale cela faisait un temps qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là. Donc on avait envie de bien faire et de marquer notre histoire. Aujourd'hui on est fier, on est content et on va continuer sur notre lancée » a ajouté le milieu sénégalais et buteur Idrissa Gana Gueye.

« On s'est concentré du début à la fin. On a pas été crispé et je pense que qu'on s'est aussi créé pas mal d'occasions et finalement on a marqué un but et je pense qu'on méritait de gagner ce soir. Comme on le faisait, bien jouer, aller en finale et aller fêter cela au Sénégal » a conclu, Sadio Mané, le passeur décisif.

Solide et efficace, l'équipe sénégalaise progresse au fur et à mesure que la compétition avance. Elle a fait preuve d'un match sérieux face aux Écureuils du Bénin. Un seul objectif, une seule devise, dans la tanière des Lions; ramener le trophée à Dakar le 19 juillet, ce qui sera d'ailleurs historique.