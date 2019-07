Afrique: CAN 2019 / Madagascar - Les Zébus vont-ils encore faire trembler un grand d'Afrique ?

La Tunisie y retrouvera le petit Poucet de cette CAN 2019, la surprenante sélection de Madagascar. Emmenés par leur capitaine Faneva Andriatsima et le sélectionneur français Nicolas Dupuis, les Barea comptent bien continuer à faire rêver le peuple malgache. Madagascar dépasse toutes les espérances pour la toute 1ère participation de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations.

Le « Petit Poucet » malgache aura fort à faire contre la Tunisie qui, bien que n'ayant toujours pas vraiment trouvé son rythme dans cette CAN 2019, a su faire des efforts pour sortir le Ghana aux tirs aux buts, lundi soir. Face aux Malgaches, les Tunisiens auront peut-être l'occasion de signer leur première victoire dans cette CAN, après quatre nuls enregistrés jusqu'ici.

La Tunisie part logiquement favorite de cette rencontre, mais Madagascar, qui s'amuse à déjouer les pronostics, a pourtant une réelle carte à jouer dans ce match, armé de ses valeurs, de son cœur et de sa combativité. Les protégés de Nicolas Dupuis le prouvent sur un terrain avec un jeu atypique, puisqu'ils sont sept joueurs à vocation défensive, pour endiguer tous les assauts de leurs adversaires. La Guinée, le Nigéria et le Burundi ont trouvé en face, un mur capable de se transcender, comme ce fut le cas dimanche dernier face à la RDC. D'ailleurs, et au fur et à mesure des rencontres, on comprend mieux le choix de l'entraîneur. C'est tout d'abord un bloc et une entente entre des joueurs qui se retrouvent dans la bataille.

Attention aux Zébus qui ont déjà réussi trois grosses performances dans ce tournoi. D'abord une qualification historique pour le deuxième tour. Madagascar a également réussi à terminer en tête du groupe B devant le Nigeria, et a éliminé la République démocratique du Congo en huitième de finale (1-1, 4 TAB à 2).