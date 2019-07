Afrique: CAN 2019 - Les braves Ecureuils du Bénin tombent devant le Sénégal

Le Sénégal a vaincu le Bénin, tombeur des Lions de l'Atlas, ce mercredi en quarts de finale de la CAN 2019. Les Lions de la Teranga affronteront en demi-finale le vainqueur de Madagascar-Tunisie.

Le Bénin, grosse surprise de la compétition, pourra nourrir de gros regrets aujourd'hui au vu des multiplies situations dangereuses très mal exploitées par ses joueurs alors que score était vierge. Sur une accélération fulgurante en seconde période, le Sénégal a pris l'avantage dans ce match par Idrissa Gueye.

Il aura fallu attendre la 70e minute du match pour que le Sénégal trouve la faille. Dominateurs, parfois à outrance, les Lions de la Teranga ont eu toutes les peines du monde pour conclure face au Bénin. Pourtant, ce ne sont pas les actions qui ont manquées. Mané s'est, entre autres, vu refuser deux buts pour hors-jeu, l'un plus évident que l'autre. Mais il a aussi gâché à plusieurs reprises. Pour sa part, Gueye, a fait un second acte de haut vol ponctué par un but qu'il a lui-même initié (1-0, 70e). Mané aurait pu alléger la pression de la fin de match, mais ses deux occasions ratées (72e, 74e) ont maintenu le Sénégal sous la menace béninoise. Décidément, rien n'est facile dans cette CAN 2019 pour l'équipe d'Aliou Cissé, battue en poule par l'Algérie, et qui a déjà eu plusieurs blessés, mais elle avance.

De son côté, le Bénin n'a pas à rougir. Pour le premier quart de finale de CAN de leur histoire, les Écureuils ont donné du fil à retordre au Sénégal. Agressifs et bien organisés, ils ont aussi piqué par moment. Mais passé l'heure de jeu, les Béninois ont logiquement lâché physiquement et ont laissé de plus en plus d'espaces aux attaquants sénégalais. De plus, le Bénin a dû terminer ce match à dix contre onze à la suite de l'expulsion d'Olivier Verdon à la 84ème minute.

Le Sénégal retrouvera donc les demi-finales de la CAN, 13 ans après. C'était en 2006, déjà en Égypte. Les Lions de la Teranga attendront maintenant de connaitre leur adversaire en demi-finale de la CAN 2019 et qui sera la Tunisie ou Madagascar.