Afrique: CAN 2019 - Saturnin Allagbé toujours insatiable

Auteur d'un nombre incalculable d'arrêts en huitièmes de finale de la CAN 2019 face au Maroc, le gardien de but Saturnin Allagbé est devenu un héros national.

L'histoire est tout autant belle. Deuxième gardien de la sélection béninoise derrière Farnolle, Allagbé a su suppléer ce dernier (blessé) de la plus belle des manières. Dans un entretien avec France Football, il est revenu sur l'objectif premier, le parcours et le style de jeu des Écureuils.

« On va tout donner pour n'avoir aucun regret à la fin. On vit déjà une aventure formidable et si on passe le Sénégal, ce sera encore plus fort ! À nous de mettre tous les atouts de notre côté pour bien aborder cette rencontre importante« , a déclaré Saturnin Allagbé.

« L'objectif premier de cette CAN était de gagner un match dans le temps réglementaire. Mais on a réussi à se qualifier avec trois nuls et grâce aux tirs au but. Cela ne nous dérange pas plus que ça, tant qu'on atteigne nos objectifs« , a-t-il ajouté.

« Notre style, c'est d'abord beaucoup de solidarité et de rigueur défensive. Puis on essaye d'être le plus efficace possible sur les phases offensives. On connaît nos forces et on joue avec nos certitudes sans se prendre pour ce qu'on n'est pas« , a-t-il conclu.

Convaincant face à la Guinée-Bissau et le Cameroun en poules, Allagbé a étalé toute sa classe face au Maroc en huitièmes de finale. Devant le Sénégal, le Bénin a besoin d'un Allagbé d'un même niveau de performance pour poursuivre son parcours historique.