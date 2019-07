Togo: Basketball - Swallows de Lomé habillé par KK Production

« Aujourd'hui, Swallows est l'un des clubs de basketball les plus importants pour KK Production, et nous sommes heureux de fêter ensemble le lancement de notre partenariat ». C'est par ces mots que Florent Kataka, administrateur du Centre de Formation Swallows de Lomé, a célébré le lancement de la collaboration entre KK Production et Swallows.

En général, ce sont les clubs qui démarchent les sponsors. C'est le schéma logique. Mais il faut croire que dans le cas du Centre de Formation Swallows, les données ont été inversées. C'est plutôt le sponsor qui est spontanément venu au club. Le label musical spécialisé dans l'évènementiel et marque de vêtements KK Production est devenu le partenaire de Swallows Académie. Le travail entrepris par l'administrateur du centre de formations Florent Kataka, les responsables du centre de formation, les éducateurs et les bénévoles a séduit Koffi Ahansou alias King Koffi, le patron de la marque. Sa marque va de ce fait s'associer au club. Il est donc venu en personne mardi à Lomé pour sceller l'union entre KK Production et le Centre de Formation Swallows.

La marque KK Production devient aujourd'hui l'équipementier officiel des Swallows de Lomé tant chez les hommes que chez les dames. Ce partenariat, qui s'étendra sur quatre années, donne lieu à une première collection de tenues pour les matchs. C'est une annonce originale, à laquelle on ne s'attendait pas, que font KK Production et Swallows, révélant un partenariat longue durée qui permet à l'équipementier de concevoir les tenues de l'ensemble des basketteurs. Les deux entités ont décidé de s'associer pour promouvoir et développer la pratique du basket. Ce partenariat entre dans le cadre de la politique de KK Production de se faire connaitre.

De son côté Swallows bénéficiera d'une campagne marketing de la part de KK Production afin de faire connaitre le club togolais à travers le monde en entier. Le label souhaite mettre en avant le renouveau du Centre de Formation Swallows et montrera les ambitions de KK Production qui veut capitaliser sur le club. Tout au long de la saison, la marque activera par le biais de l'événementiel les moments forts de la saison. C'est la reconnaissance de l'excellent travail qui est fait dans ce centre de formations. KK Production vient ainsi récompenser les mérites des membres de ce club.

KK Production est un label basé aux Etats-Unis et qui se spécialise dans l'organisation des évènements surtout dans le domaine musical. KK Production ne fait pas que nourrir les oreilles de son public. Il s'agit également d'une marque de vêtements plébiscitée. Distribuée aux Etats-Unis, le label compte bien conquérir l'Afrique.