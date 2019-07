Niger: Fauteuils électrocutés des Directeurs généraux d'Airtel Niger Pierre Canton BACARA et de Moov Niger Abdelah El AIDER

Exit pour Pierre Canton BACARA, Directeur Général d'Airtel Niger et Abdelah El AIDER, patron de Moov Niger, filiale du géant marocain de la téléphonie, Maroc Télécoms. Selon des informations crédibles en possession de Confidentiel Afrique, leurs sièges respectifs ont été électrocutés.

Sans aucune explication pour l'instant. Les Directeurs généraux d'Airtel Niger et de Moov Niger ont quasiment passé quatre années durant à la tête de ses filiales. Coïncidence pour coïncidence, ils ont été rappelés au même moment à d'autres fonctions par leurs maisons mères respectives. Selon des sources bien informées consultées par Confidentiel Afrique, ces départs obéissent à une vision stratégique interne du Groupe Bharti et de Maroc Telecom qui éviteraient dit-on à leurs Directeurs généraux de filiales de faire plus d'une durée de 04 ans en expatriation.

Si le marocain Abdelah El AIDER attend toujours d'être fixé sur la date de passation des charges avec son remplaçant, un marocain de surcroît et pur produit du Groupe Maroc Telecom, par contre le successeur du français Pierre Canton BACARA, Directeur Général de Airtel Niger, lui, n'est pas toujours connu.

Ces deux directeurs ont la particularité d'avoir conduit avec brio de grandes actions ces dernières semaines comme le lancement de la 4G pour Airtel Niger en marge du Sommet de l'Union africaine au Niger début juillet 2019 et la mise en service d'un nouveau produit innovant et flexible via mobile banking dénommé Flooz Moov en partenariat avec Banque Atlantique Niger (filiale du Groupe marocain Banque Populaire).