Afrique: A la CAN, des joueurs et des dirigeants sénégalais parlent de finir en beauté

Le Caire — Des joueurs de l'équipe nationale et des dirigeants du football sénégalais ont fait part de leur volonté d'aller jusqu'à la victoire finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, après la qualification des Lions du Sénégal pour les demi-finales.

"On est très contents. Maintenant, on a un gros match qui nous attend dimanche. Quel que soit l'adversaire, on va bien préparer cette demi-finale, bien la jouer pour aller en finale", a dit le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye, faisant part de la "grande joie" qui les anime, lui et ses coéquipiers.

"On savait (... ) que ça allait être compliqué. Le staff a vraiment bien travaillé pour mettre cette équipe en difficulté", a réagi un autre milieu de terrain sénégalais, Henri Saivet, parlant de la victoire des Lions sur les Ecureuils du Bénin (1-0).

Saivet parle d'un "devoir accompli" par les Lions face à une équipe du Bénin qui a donné du fil à retordre au Ghana et au Cameroun avant de battre le Maroc lors des huitièmes de finale.

"On va bien savourer cette victoire et avancer. C'est une demi-finale qui nous attend. (... ) On veut aller jusqu'au bout, et il faudra battre toutes les équipes", ajoute Henri Saivet.

"C'est une très bonne chose de se qualifier en demi-finale. Tout le monde est content", a fait remarquer l'arrière droit Lamine Gassama. "La dernière fois que le Sénégal s'est qualifié en demi-finale de la CAN, c'était en 2006. On avait à cœur de gagner ce match [contre le Bénin], pour essayer de faire partie de l'histoire du football sénégalais. On a fait un gros match. Maintenant, il faudra se remobiliser, récupérer et continuer à bien travailler", a dit Gassama.

Il assure que l'équipe sénégalaise "ne fait pas de calcul sur l'adversaire en demi-finale".

Le président de Génération Foot, Mady Touré, parle d'"une belle qualification" en demi-finale. "Ça fait longtemps qu'on n'est pas rentrés dans le carré des quatre meilleurs d'Afrique. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir pour le football sénégalais d'être en demi-finale. Il reste maintenant un escalier pour accéder en finale. J'espère qu'on va y arriver et gagner cette coupe que tout un pays attend, depuis fort longtemps", a-t-il dit.

"C'est bien possible, tout est possible", assure Touré.

Ndongo Ndiaye, conseiller en sport du président de la République, juge "extraordinaire" cette qualification en demi-finale.

"La joie est indescriptible, mais il faut rester concentrés. Nous sommes proches du but. Il faut continuer à travailler et à y croire", recommande M. Ndiaye.

"On a dépassé un pallier extraordinaire, à savoir les quarts de finale. Maintenant, il nous faut aller jouer la finale et gagner la coupe", a ajouté l'ancien pivot des Lions du Sénégal de basketball.