Afrique: Le mécanisme d'engagement des OSC sur la sellette au Forum politique de haut niveau

communiqué de presse

New York, le 10 juillet 2019 (CEA) - La réunion du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) se déroulant actuellement à New York, l’Afrique, dynamique se positionne et s’exprime d’une seule voix sur la nécessité de mobiliser des ressources adéquates et prévisibles et des ressources financières supplémentaires pour accélérer la mise en œuvre des Objectifs de développement durable en Afrique

À cette fin, M. Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain pour la statistique, de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), a rencontré M. Stephen Chacha, Président du Comité intérimaire des grands groupes, des Organisations de la société civile et du Mécanisme d’engagement régionale des autres parties prenantes dans les activités du Forum régional africain pour le développement durable (FRADD) pour explorer les étapes importantes vers l’institutionnalisation du mécanisme d'engagement afin de s’assurer que personne ne soit laissé pour compte par le développement sur le continent.

M. Chinganya agit également en tant que Responsable par intérim de la Division de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles de la CEA.

La réunion note et réaffirme la nécessité et les avantages mutuels du mécanisme pour la CEA et les OSC.

Il a été rappelé qu’un mécanisme similaire a déjà été mis en place et fonctionne pour la région de la CESAP et que le mécanisme pour l’Afrique, conviennent-ils, doit tirer les enseignements de son processus de création et de fonctionnement. Le mécanisme d’engagement de la région de la CESAP est déjà reconnu au niveau du HLPF.

La réunion indique la nécessité d’un processus ouvert, inclusif et transparent en vue de l’institutionnalisation du mécanisme d’engagement. Il est donc convenu que le Comité intérimaire poursuivra ses vastes consultations avec toutes les parties prenantes et présentera une feuille de route convenue et réalisable, comprenant une structure harmonisée et convenue du mécanisme, s’appuyant sur les enseignements et les expériences du mécanisme de la CESAP.

Il est donc important de souligner les aspects liés à la mobilisation de fonds pour les travaux du mécanisme. Le comité intérimaire a accepté de soumettre la feuille de route révisée d'ici la fin juillet 2019.

Lorsqu’il sera pleinement institutionnalisé et opérationnel, le mécanisme d’engagement des OSC contribuera, entre autres objectifs, à combler les lacunes en matière de sensibilisation, de mobilisation, de recherche, de données, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de partenariat aux niveaux national et régional.

Il préconisera également l’alignement et l’amplification de la voix des communautés africaines de base et marginalisées en ce qui concerne les attentes et les réalités de l’Agenda 2030 pour le développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Afrique.

Le mécanisme d’engagement des OSC assurera également la crédibilité et l’appropriation de deux programmes de développement ; coordonnera les expériences et le partage des connaissances entre les principaux groupes, les Organisations de la société civile et les autres parties prenantes afin d’alimenter l’apprentissage au niveau national et régional comme inscrit dans les deux programmes ; appuiera et créera un espace de représentation pour toutes les circonscriptions clés et les groupes marginalisés en Afrique.

