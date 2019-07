Cote d'Ivoire: Investissements dans le pays - Le ministère de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur annonce la mobilisation de la diaspora

Diamoutiené Alassane Zié, directeur de cabinet du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur était le mardi 9 juillet 2019 devant les journalistes dans un hôtel d'Abidjan-Cocody.

À cette occasion, le directeur de cabinet leur a annoncé le tenue du 3ème Forum du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur qui se déroulera les 15 et 16 juillet 2019 à Abidjan sous le thème "Talents et Investisseurs : le Rendez-vous de l'Emploi et des Opportunités". Ce forum dit-il, vise à mobiliser la diaspora ivoirienne pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire.

Ce sera aussi une occasion de présenter le projet de politique de gestion des Ivoiriens de l'Extérieur et de développer une plateforme en vue de capitaliser les modèles de réussite de la diaspora ivoirienne, en termes de contribution au développement.

Le forum va mobiliser des talents (intellectuels, artistiques, etc) de la diaspora ivoirienne pour une plus grande implication au développement de leur pays et promouvoir l'investissement productif grâce à un mécanisme de financement performant. Le Patronat ivoirien sera la pierre angulaire du recrutement des talents Ivoiriens. Le forum sera placé sous la présidence du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et en liaison avec tous les ministères concernés par les problématiques de l'emploi et du financement des projets.

Il permettra de débattre des conditions de mobilisation de la diaspora pour l'investissement et des mécanismes à mettre en œuvre pour, à la fois, attirer les talents et répondre efficacement aux attentes des porteurs de projets. À cet égard, le gouvernement enverrait un signal fort de son engagement à soutenir la diaspora ivoirienne, en signant un mémorandum avec le Fonds de Solidarité Africain pour l'Investissement.

Issiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'étranger a apporté des précisions et rassuré toute la diaspora ivoirienne que ce forum est le leur.