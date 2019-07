Cote d'Ivoire: Conférence internationale sur la liberté des médias - Sidi Touré à Londres pour partager l'expérience ivoirienne

Sidi Tiémoko Touré , Ministre de la Communication et des Médias, participe du 10 au 11 juillet 2019 à la Conférence Internationale sur la Liberté des Médias, à Printworks, à Londres (Royaume uni de Grande Bretagne) .

Et ce à l'invitation de l'Ambassadeur du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire. Le Ministre ivoirien va partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'acquis au niveau de la liberté de la presse et de soutien aux entreprises de presse.

La Conférence Mondiale sur la Liberté des Médias s'inscrit dans une campagne internationale visant à attirer l'attention sur la liberté des médias et à augmenter les coûts pour ceux qui tentent de la limiter.

Cette Conférence, la première du genre, s'articule autour du thème « du rôle vital des médias libres et indépendants dans la protection des droits de l'homme ; de l'importance de la liberté des médias en tant que véritable moteur de la démocratie ; et, de la liberté d'une société juste et ouverte à l'information ».

La Conférence Mondiale sur la Liberté des Médias réunit des responsables gouvernementaux, des agences multilatérales, des organisations de la société civile, des universitaires, des rédacteurs en chef, des éditeurs et des journalistes pour débattre de la question et engager une action internationale. Plusieurs panels de haut niveau vont meubler cette rencontre dont celui portant sur le thème :'Liberté de la presse, développement et démocratie en Afrique'

Il s'agit ici de voir à l'ère numérique, comment des médias libres, indépendants et pluralistes peuvent favoriser la démocratie, la règle de droit, les droits de l'homme et le développement durable en Afrique. Le panel identifiera des exemples de bonnes pratiques ayant bénéficié à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à l'accès à l'information et à la sécurité des journalistes.

Plusieurs rencontres sont inscrites à l'agenda du ministre dont une avec Margot James MP, Ministre du Numérique, de la Culture et des Industries Créatives. S'ajoute à cela de nombreuses séances de travail et interviews.

T.A.B avec Sercom