Sénégal: CAN 2019 - Le ministre des sports invite les Lions à élever leur niveau d'exigence

Le Caire — Le ministre des sports, Matar Ba qui s'est félicité de la qualification du Sénégal en demi-finale de la CAN, a invité les Lions à élever davantage leur niveau d'exigence pour atteindre l'objectif que le peuple leur a assigné.

"On doit mettre plus de rigueur, de sérieux et de concentration sur le prochain match pour aller au bout de cette mission", a déclaré le ministre des Sports après la victoire en quart de finale.

Selon lui, c'est la quintessence du discours que le président de la République a voulu faire passer aux joueurs dans un message envoyé à la fin de la rencontre.

"Le président Macky Sall suit pas à pas les performances des Lions. Il a adressé un message de félicitation et d'encouragement à l'équipe, aux dirigeants et au peuple d'une manière générale", a-t-il répété, citant le discours présidentiel.

"Il leur demande de continuer sur cette lancée pour qu'il puisse venir suivre la finale", a insisté Matar Bâ.

Il a tenu à féliciter le peuple dans son ensemble pour avoir fait bloc autour de son équipe avec des prières et des messages.

"On rend grâce à Dieu et on prie pour qu'il nous donne la force de continuer", a-t-il ajouté, soulignant être très ambitieux pour le Sénégal.

"On s'était arrêté en quart de finale en 2017, cette année, on passe en demi-finale et on croit fermement en une qualification en finale", a-t-il fait savoir, estimant que les joueurs n'ont pas besoin de discours de motivation pour cela.

"Ils sont motivés et prêts à remporter ce trophée", a-t-il par ailleurs ajouté.