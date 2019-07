Gabon: Pensions CNSS - Nicole Assélé annonce le maintien du paiement mensuel par carte bancaire prépayée.

Alors que depuis quelques temps, les retraités de la CNSS font le pied de grue devant le siège de cette entité pour contester le retour au trimestre du paiement des pensions, la DG vient de trouver une solution pour permettre de résoudre deux problèmes : le respect de la loi et le maintien de la mensualisation du paiement des pensions retraite.

Les pensions retraites seront toujours payées mensuellement, c'est en substance ce qu'on peut retenir du point de presse tenu à la maison Georges Rawiri ; ce mercredi 10 juillet, par Nicole Assélé, DG de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Après avoir annoncé le retour au paiement au trimestre des pensions à la CNSS, tel que prévu par les dispositions de l'article 100 du Code de Protection Sociale en République gabonaise. Une décision très mal accueillie par les retraités. Nicole Assélé mettra bientôt en place « un Programme d'accompagnement Social, destiné à atténuer les chocs et à assurer la dignité et l'équilibre social des retraités et leurs ayants droit » a-t-elle annoncé. Le processus de ce « programme d'accompagnement, sera mis en route immédiatement après le paiement des pensions au titre du 3ème trimestre 2019, à partir du 05 août prochain » a-t-elle précisé.

Ce programme se décline en trois phases, selon la DG, d'abord « la mise en place immédiate d'une carte bancaire prépayée gratuite qui permettra à tous les retraités, bancarisés ou non, de retirer mensuellement leur pension s'ils le désirent auprès de nos partenaires financiers, qui seront, eux, réglés trimestriellement par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale »

Ensuite « cette carte prépayée ouvrira dans le même temps aux bénéficiaires, le droit aux réductions sur les produits de consommation de première nécessité auprès de nos partenaires commerciaux, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du Pays ».

Enfin « d'autres partenaires ont souscrit sur le plan sociaux sanitaire, à une opération de prise en charge médicale gratuite, entre les premiers et 5 de chaque mois, exclusivement dans nos Centre d'Action Sanitaires et Sociales (CASS) et Centre Médico-Sociaux (CMS), avec réduction des coûts de produits pharmaceutiques sur le réseau de dispensation de médicaments de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sur l'ensemble du territoire National ».

Ce programme annoncé par Nicole Assélé devra permettre d'être en phase avec la loi qui exige le paiement au trimestre en même temps qu'il satisfait les retraités qui souhaitent voir se pérenniser la mensualisation du paiement de leurs pensions.