Madagascar: Football - Ligue de Bongolava - Mamonjisoa Rakotoniaina président !

Ca y est ! Le litige sur les élections au niveau de la Ligue de football de Bongolava a pris fin hier, avec l'élection au poste de président de Mamonjisoa Rakotoniaina.

Un cas délicat qui a fait revenir au pays la délégation du Comité de normalisation conduite par sa présidente, Attalah Béatrice. A raison du reste, car l'élection de Mamonjisoa Rakotoniaina n'a donné son verdict qu'au quatrième tour.

Tout est bien qui finit bien pour ce Comité de normalisation qui va pouvoir mettre en place tous les dispositifs légaux, en vue de la mise en place de la nouvelle fédération.

Sur ce chapitre, on n'est sûr que d'une chose, notamment la candidature de Hery Rasoamaromaka, qui est un mordu du football en étant le fondateur de Tanà Formation et de Boeny Formation. Une initiative qui montre qu'il se soucie de la relève. Et comme le fait de posséder deux centres de formation ne suffit pas, il a créé des terrains synthétiques de football à 7 à Talatamaty, Andohalo et Itaosy. Comme sa passion pour le ballon rond ne se discute pas, la balle est dans le camp des présidents des ligues quelques peu libres après le forfait de deux nouveaux députés Doda Andriamiasasoa et Alfred Randriamanampisoa.

A y voir de près, tout va se jouer entre Hery Rasoamaromaka et Arizaka Rabekoto Raoul, qui a aussi plus d'un tour dans son sac, avec en filigrane son sens du « fihavanana » et son aura sur la scène internationale. A noter que Raoul est membre élu d'une commission de la CAF. Ce qui est loin d'être négligeable. Surtout au moment où Madagascar se doit de réussir, après ce parcours impressionnant à la CAN 2019.