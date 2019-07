Afrique: CAN-2019 / Algérie - Côte d'Ivoire - Les "Verts" veulent faire durer le plaisir

Alger — La sélection algérienne de football, auteur d'un sans faute jusqu'ici, veut enchaîner un cinquième succès en Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) qui se déroule en Egypte aux dépens de la Côte d'Ivoire, jeudi à Suez en quart de finale (17h00 algériennes) et poursuivre ainsi sa belle épopée.

Considérée désormais comme l'un des favoris en puissance pour succéder au Cameroun, éliminé en 1/8 de finale, l'Algérie passera un véritable test révélateur et doit confirmer son bilan impressionnant réalisé jusque-là avec, à la clé, quatre victoires en autant de matchs au cours desquels elle a marqué 9 buts sans en encaisser un seul.

"C'est un match difficile mais qu'on doit remporter pour passer au dernier carré", a assuré le coach Djamel Belmadi, reconnaissant toutefois que "la Côte d'Ivoire compte aussi parmi les grands favoris de ce tournoi, car elle possède des joueurs d'expérience qui, de surcroît, jouent toujours avec l'ambition de gagner".

Qualifiés à ce stade de la compétition en balayant la Guinée (3-0), les "Verts" affronteront un adversaire beaucoup plus coriace qui est en train de monter en puissance, d'où la vigilance qui doit être de mise. Les "Eléphants", vainqueurs de l'épreuve en 1992 et 2015, se sont qualifiés eux aux dépens du Mali (1-0).

"La Côte d'Ivoire a été analysée, on connaît ses forces et ses faiblesses. Nous sommes en train de travailler dessus. Il n'y a pas de surprises sur la connaissance de cette équipe, contre laquelle nous devons faire preuve de confiance et de courage", a-t-il ajouté.

Chez les joueurs, la détermination et l'envie de continuer le parcours sont palpables. L'excellent état d'esprit régnant au sein du groupe depuis le début de la compétition pourrait être déterminant dans l'optique de passer ce nouveau cap et rejoindre le dernier carré, ce qui n'était plus arrivé depuis la CAN-2010.

Algérie et Côte d'Ivoire s'étaient déjà rencontrées en quarts de finale d'une phase finale de la CAN. En 2010, les "Verts" avaient renversé les Ivoiriens (3-2 après prolongations) en Angola pour se qualifier au dernier carré. Cinq ans plus tard, la Côte d'Ivoire avait eu sa revanche, dominant l'Algérie (3-1) lors de l'édition disputée en Guinée-équatoriale.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre éthiopien Tessema Wayesa (39 ans), assisté de Mohamed Ibrahim (Soudan) et d'Olivier Safari (RD Congo).