Madagascar: ForwardKeys - Un boom touristique à Madagascar

Une étude réalisée par ForwardKeys, qui analyse plus de 17 millions de réservations aériennes par jour révèle que, Madagascar qui attire les amateurs de la nature en raison de sa faune et de sa flore uniques au monde, et de son caractère préservé et authentique, est en bonne place pour vivre un boom touristique cette année. Les arrivées à Madagascar en 2018 ont connu une hausse de 8% par rapport à l'année précédente et de 19% au cours des cinq premiers mois de 2019.

La ventilation détaillée des dix principaux marchés émetteurs pour Madagascar montre que, la tendance des réservations s'est nettement améliorée au cours des cinq premiers mois de 2019. Les arrivées de la France (hors île de la Réunion), principale source de visiteurs, ont augmenté de 33% par rapport à 2018 ; les arrivées des Iles Vanille (La Réunion, Maurice, Mayotte, les Comores et les Seychelles) ont augmenté de 21%, et celles d'Italie de 37%.

Les marchés en repli fin 2017 et début 2018, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Chine, ont tous repris la croissance. Les réservations pour la période allant de juin à août (inclus), sont en hausse de 34% sur leur niveau en juin 2018, et de 38% pour les dix principaux marchés émetteurs. Le principal facteur à l'origine de cette amélioration est la hausse considérable de la capacité du transport aérien. D'autant plus, il y a une plus grande visibilité de Madagascar par le biais du succès des Barea à la CAN 2019.