Afrique: CAN 2019 - Les Fennecs déterminés à prendre leur revanche contre la Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire-Algérie, cette confrontation aurait bien pu être l'affiche de la finale de cette CAN 2019. Les Fennecs, jusqu'ici intraitables, affrontent des Éléphants qui marchent sur des œufs depuis leur entrée en lice.

La sélection algérienne reste toutefois prudente puisque la dernière confrontation en date entre les deux équipes, déjà en quart de finale de la CAN, en 2015, avait tourné à l'avantage des Eléphants, vainqueurs sur le score de 3-1.

Mais Hicham Boudaoui assure que les joueurs sont déterminés à sortir un gros match et prendre la revanche de 2015 : « Je me souviens de ce match perdu face à la Côte d'Ivoire en 2015. Je l'ai suivi à la télévision. Maintenant, je vais pouvoir affronter cet adversaire en face. C'est très motivant. On va essayer de tout faire pour gagner. C'est vrai qu'on jouera une équipe très expérimentée, mais nous, nous avons le cœur et on donnera tout pour l'emporter et prendre notre revanche ».

Les hommes de Djamel Belmadi se présenteront donc au stade de Suez gonflés à bloc après leurs trois succès en phase de poules respectivement face au Kenya (2-0), au Sénégal (1-0) et à la Tanzanie (3-0), ainsi que leur victoire retentissante face à la Guinée (3-0) en huitièmes de finale. Auteurs d'une grande CAN 2019 jusqu'à présent, les Fennecs algériens auront certainement la faveur des pronostics avant le coup d'envoi, surtout quand on analyse le parcours assez poussif des Éléphants.

« Je suis très content du parcours qu'on est en train de réaliser actuellement dans cette CAN, que ce soit d'un point de vue résultat ou jeu. Moi, je n'ai pas de problème si je ne joue pas. Je me mets à la disposition du coach. S'il fait appel à moi, j'essaye de répondre présent à chaque fois », a ajouté le joueur du Paradou.