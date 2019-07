Afrique: CAN 2019 / Côte d'Ivoire - Algérie, historique des confrontations entre les deux pays

« Et comme on se retrouve« , cette citation est peut être faite pour les sélections ivoiriennes et algériennes. Ce jeudi, les deux équipes s'affrontent pour les quarts de finales de la CAN 2019. Et ce n'est pas la première confrontation entre ces deux grandes nations du football sur le continent en CAN.

7 rencontres au total ont été jouées et l'avantage a été clairement pris par le Éléphants. 3 victoires pour la Côte d'Ivoire, 2 victoires algériennes et 2 matchs nuls.

La dernière confrontation entre ces deux équipes dans une phase finale de la CAN est celle de 2015. En quarts de finale à Malabo, les Éléphants ont éliminé les Fennecs sur le score de 3 buts à 1 grâce à un doublé de Wilfried Bony et un but de Gervinho. El Arabi Hillel Soudani a réduit le score pour les Fennecs. La Côte d'Ivoire remportait à l'époque le trophée.

4 ans après, Algérie et Côte d'Ivoire se retrouvent au même stade de la compétition. Une revanche pour les hommes de Djamel Belmadi?

Voici les confrontations Algérie-Côte d'Ivoire en CAN :

12-01-1968 à Addis-Abeba Côte d'Ivoire 3-0 Algérie

13-03-1988 à Casablanca Côte d'Ivoire 1-1 Algérie

05-03-1990 à Alger Algérie 3-0 Côte d'Ivoire

13-01-1992 à Ziguinchor Côte d'Ivoire 3-0 Algérie

24-01-2010 à Cabinda Côte d'Ivoire 2-3 Algérie

30-01-2013 à Rustenburg Algérie 2-2 Côte d'Ivoire

01-02-2015 à Malabo Côte d'Ivoire 3-1 Algérie