Afrique: CAN 2019 / Bénin - Sessègnon - «On peut être fier de ce qu'on a fait»

Défait par le Sénégal (1-0) mercredi en quart de finale de la CAN 2019, le Bénin dit adieu à la compétition et n'ira pas plus loin. Mais les Ecureuils auront tout de même démontré qu'ils ont une équipe battante et capable de titiller les plus grands. D'où la satisfaction de Stéphane Sessègnon.

« Un but à zéro, c'est cruel, pas que c'est dommage. Mais bon, on est venu à ce quart de finale avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Mais, on est tombé sur une grosse équipe du Sénégal qui est une grosse qualité. Après, nous on a essayé de jouer sur ce qui faisait notre force. Mais malheureusement, ce soir ça n'a pas suffi. Après, c'est la loi du football. Mais bon, ce soir il y a l'élimination au bout. Mais il y a quand même un sentiment de satisfaction par rapport au groupe », a confié le capitaine du Bénin au micro de Canal+ .

« Ce fût une belle Can parce qu'on se n'attendait pas à s'arrêter à ce niveau mais on a quand même pu montrer beaucoup de valeurs. Maintenant, on peut rentrer la tête haute parce qu'on peut être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui et c'est le plus important », a ajouté Sessègnon avant d'analyser la prestation des Ecureuils.

« Offensivement ce soir, on a été meilleur par rapport aux autres matchs mais on n'a pas su concrétiser et c'est dommage parce qu'il y avait quand même possibilité d'être plus conquérant dans le domaine offensif. Mais comme j'ai dit; le Sénégal n'est pas facile à manœuvrer ».

A 35 ans, l'ancien joueur du PSG a probablement joué sa dernière Coupe d'Afrique avec le Bénin.