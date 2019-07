Afrique: CAN 2019 /Bénin - Pour Dussuyer, les Ecureuils ont rendu fier tout le peuple béninois

Eliminé par le Sénégal mercredi en quart de finale de la CAN 2019 (1-0), le Bénin arrête la compétition la tête haute. Alors que personne ne les attendait, les Ecureuils ont surpris tout le continent en allant jusqu'aux quarts de finale et en affichant des prestations haut de gamme contres des équipes dont le niveau leur est supérieur. Les hommes de Michel Dussuyer n'ont donc pas à rougir de l'élimination. D'ailleurs, l'entraîneur français a félicité ses joueurs à la fin du match.

« Je voulais féliciter mes joueurs pour leur état d'esprit. À chaque fois, ce sont des challenges difficiles. À chaque fois, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, en étant le plus généreux possible, le mieux organisé possible, pour empêcher nos adversaires de s'exprimer. Nos garçons doivent être fiers de leur parcours. Ils ont rendu fier tout le peuple béninois », a-t-il confié dans des propos relayés par France Football.

Michel Dussuyer se projette déjà dans l'avenir avec cette équipe. « Avec ce groupe-là, on avance. Forcément, il y a de la déception car l'aventure s'arrête, mais les joueurs peuvent avoir la tête haute. On a pu franchir des paliers et on va continuer notre route. Il faut se nourrir de ce qu'on a pu faire lors de ce tournoi en gardant nos valeurs d'humilité et de travail. J'ai un contrat. Je m'inscris toujours dans une continuité ».