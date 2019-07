Afrique: CAN 2019 - Côte d'Ivoire - Algérie, ou la bataille tactique

Ça sera l'une des attractions des quarts de finale de la CAN 2019. La Côte d'Ivoire rencontre l'Algérie ce jeudi au stade de Suez. Les deux équipes ont en ligne de mire le carré d'As.

Cela ne sera pas qu'un simple spectacle à suivre. Il s'agira aussi d'analyser de bout en bout les faits, gestes et déplacements des joueurs sur le terrain. Un vrai duel tactique attend les deux sélectionneurs qui seront mis à contribution.

Moins flamboyante dans le jeu, la Côte d'Ivoire, à la CAN 2019, a opté pour le pragmatisme. Ayant souffert face au Mali, les Éléphants ont fait preuve de ressources mentales pour épingler les Aigles. C'est l'un des atouts de la sélection ivoirienne. Disposé désormais dans un 4-3-3, Ibrahim Kamara a peut être trouvé la bonne formule. Ce qui a permis à l'équipe de contenir les assauts maliens et d'être plus prompt sur le plan offensif. Zaha, Gradel, Pépé, Cornet, Kodjia constituent la force offensive des Éléphants qui pourraient sauter le verrou algérien cet après-midi.

Depuis le début de la CAN 2019, l'Algérie a séduit plus d'un. 0 but encaissé contre 9 inscrits, c'est le bilan chiffré des Fennecs après 4 matchs. Dans le jeu, elle n'a pas été inquiété. L'un des atouts de cette équipe est la variation dans le jeu. L'Algérie est capable de combiner dans les petits espaces ou de jouer dans la verticalité. Ces avantages seront encore exhibés sur la pelouse pour venir à bout de la Côte d'Ivoire. Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah, Belaïli et les siens sont encore une fois attendus au tournant.

Un duel qui s'annonce palpitant. Le sélectionneur qui saura lire de façon expresse le jeu adverse et le contrecarrer sortira vainqueur de cette affiche 5 étoiles. Le match débute sous les coups de 16h GMT à Suez.