Sénégal: Hausse du secteur secondaire au mois de Mai 2019

Au mois de mai 2019, le secteur secondaire s'est conforté de 6,7%, en variation mensuelle selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Selon la Dpee, cette performance est, principalement, attribuable à l'activité extractive (+26,1%), la fabrication de produits agroalimentaires (+4,8%), la branche de «filature, tissage et ennoblissement textile» (+28,2%) et la construction (+9,6).

Cependant, le «travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures » (-65,5%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-10,9%) et le « travail de caoutchouc et plastique » (-10,2%) ont particulièrement fléchi sur la période.

Sur un an, une croissance de 7% est enregistrée dans le secteur secondaire, en mai 2019, tirée par la fabrication de produits agroalimentaires (+11,9%), la construction (+14,8%) et la branche de « filature, tissage et ennoblissement textile » (+12,6%). Elle a été, toutefois, singulièrement atténuée par les faibles résultats observés au niveau du « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-46,9%), de la production de « métallurgie-fonderie et fabrication d'ouvrages en métaux » (-10,2%).