Congo-Brazzaville: Objectifs de développement durable - Des représentants des pays planchent sur la question

Sous les auspices du Conseil économique et social des Nations unies, New York abrite, depuis le 9 juillet, le forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF), sur le thème « Autonomiser les populations et assurer l'inclusion et l'égalité ».

La réunion est convoquée pour dix jours avec pour objectif principal d'évaluer les efforts mondiaux visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) axés sur l'éducation de qualité, le travail décent, l'égalité, le changement climatique, la justice et les partenariats.

Au cours de leurs échanges, les participants vont présenter les efforts entrepris dans la mise en œuvre des ODD. « Nous sommes enthousiasmés par cette réunion, en particulier quatre ans après le lancement du programme mondial de développement durable à l'horizon 2030. Le HLPF fait partie intégrante de tout ce que nous faisons pour mettre en œuvre ce programme. Ainsi, cela nous donne donc l'opportunité de partager et d'apprendre des autres pour faire le point de nos réalisations », a déclaré le directeur du Centre africain pour la statistique, également directeur par intérim de la division de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles, Oliver Chinganya. Il a ajouté qu'au moins quarante-sept pays partageront leurs efforts entrepris pour mettre en œuvre les ODD qui constituent un agenda mondial adopté par les pays, en 2015, avec pour vision de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et de garantir à tous les peuples la paix et la prospérité.

L'élimination de la pauvreté, grand défi mondial

Pour Oliver Chinganya, les dix-sept ODD et les cent soixante-neuf cibles font partie du programme 2030 qui reconnaît que l'élimination de la pauvreté, sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions y compris l'extrême pauvreté, constitue le plus grand défi mondial et une condition indispensable au développement durable. C'est pourquoi, les objectifs à examiner en profondeur au cours de ce forum sont les objectifs 4, 8, 10, 13, 16 et 17.

Pour l'objectif n° 4, il s'agira d'assurer à tous une éducation équitable, inclusive, de qualité et de possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Quant au 8e, il s'appuie sur la promotion d'une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. En ce qui concerne l'objectif 10, il est question de réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre.

Cependant, le 13e demande de rendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et ses répercussions. S'agissant de l'objectif 16, il encourage la promotion à l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, l'accès de tous à la justice et la mise en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes. Enfin, l'objectif 17 est celui lié au renforcement des moyens de mise en œuvre des partenariats mondiaux pour le développement durable.