Angola: 3ème jour de FILDA - Le secteur bancaire présente la procédure de financement

Luanda — La présentation des procédures de financement dans le cadre du Programme d'Appui au Crédit (PAC) et la présentation des thèmes sur le développement économique seront jeudi, les principales attractions du troisième jour du Foire international de Luanda (FILDA / 2019).

Selon le programme d'activité, le troisième jour sera également réservé aux sponsors de l'événement et à la présentation des études de cas "People-First - PPP" dans les secteurs de l'agro-industrie, de la santé, de l'énergie, de l'eau et des expériences PPP en Angola, transports et logistiques.

Outre des approches, les entreprises exposantes vont profiter de diffuser leurs produits auprès de potentiels clients et partenaires.

La 35ème édition de la FILDA, qui se déroule du 9 au 13 juillet dans la Zone économique et spéciale (ZES), sous le thème "Dynamiser le secteur privé et promouvoir la croissance économique", compte sur la participation de 21 pays: Portugal, Allemagne, Indonésie , Turquie, France, Inde, Chine, Royaume-Uni, Norvège, Suède, Suisse, Israël, Brésil, Japon, Bélarusse, Uruguay, Macao (Région administrative spéciale de la Chine), Italie, Afrique du Sud, Hollande et États-Unis d'Amérique.

Les produits et services liés au secteur bancaire, des télécommunications et des technologies de l'information, des pétroles, des transports et de la logistique, de l'industrie, du tourisme, de la construction, d'intermédiation immobilier, de l'agriculture, entre autres, sont exposés dans ce salon international.