Afrique: CAN 2019 - La constance incroyable du Nigéria dans la compétition

Sur un but du défenseur Troost-Ekong à la 89ème minute, les Super Eagles éliminent l'Afrique du Sud et s'envolent pour les demi-finales. Du coup, le Nigéria va connaitre sa 15ème demi-finale en 18 participations à la CAN.

En 14 demi-finales, le Nigéria a disputé 7 finales et en a perdu 4.

Voici les 14 demi-finales du Nigéria :

CAN 1976 en Ethiopie: En demi-finales, le Nigéria est classé 3ème dans la poule finale composée de 4 équipes. Cette formule de poule finale sacre l'équipe qui aura obtenu le plus grand nombre points. Le Nigéria a engrangé 3 points en 3 rencontres.

CAN 1978 au Ghana : Le Nigéria a été battu par l'Ouganda en demi-finale sur le score de 2 buts à 1. Il a fini 3ème en battant la Tunisie dans le match de classement.

CAN 1980 au Nigéria : A domicile, le Nigéria écrase la concurrence. Il bat (1-0) le Maroc en demi finale et explose (3-0) l'Algérie en finale.

CAN 1984 en Côte d'Ivoire : Le Nigéria élimine dans les tirs aux buts l'Egypte en demi-finale et se fait battre par le Cameroun en finale.

CAN 1988 au Maroc : Bis répétita. Le Nigéria se défait de l'Algérie dans les tirs aux buts mais a été battu par le Cameroun en finale.

CAN 1990 en Algérie : En demi finales, le Nigéria élimine la Zambie sur le score de deux buts à zéro mais s'incline en finale devant le pays hôte (1-0).

CAN 1994 en Tunisie : Il bat la Côte d'Ivoire en demi-finale et s'adjuge le trophée devant la Zambie (2-1).

CAN 2000 au Nigéria : Il défait l'Afrique du Sud et est battu en finale dans les tirs aux buts par le Cameroun.

CAN 2002 au Mali : Défait par le Sénégal en demi-finales, le Nigéria s'est rattrapé avec la médaille de bronze en épinglant le Mali.

CAN 2004 en Tunisie : Battu par la Tunisie en demi-finales dans les tirs aux buts, le Nigéria récidive face au Mali dans le match de classement.

CAN 2006 en Egypte : Le Nigéria a été battu par la Côte d'Ivoire en demi-finales. Il occupe tout de même la 3ème place en assurant le strict minimum face au Sénégal.

CAN 2010 en Angola : Le Nigéria a été défait par le Ghana en demi-finales. Il se reprend face à l'Algérie dans le match de classement et quitte la compétition avec une breloque de bronze.

CAN 2013 en Afrique du Sud : Le Nigéria bat (4-1) le Mali en demi-finales et épingle (1-0) le Burkina-Faso en finale.

Les Super Eagles retrouvent les demi-finales à la CAN 2019 et auront envie d'aller au bout et épingler une 4ème étoile sur leur maillot. Ils affrontent soit l'Algérie, soit la Côte d'Ivoire le dimanche 14 juillet 2019 au stade international du Caire.