Afrique: CAN 2019 - Les statistiques à connaître avant Madagascar-Tunisie

Il reste deux places dans le dernier carré de la CAN 2019 à aller chercher. Et le Petit Poucet malgache veut faire douter la Tunisie.

C'est la belle histoire de la CAN 2019. Depuis le début de la compétition, Madagascar fait figure de Petit Poucet. Les Barea ont dû passer par un tour préliminaire avant d'arracher lors des éliminatoires leur qualification pour la première CAN de leur histoire. Et les Zébus y ont fait bien plus que de la figuration.

C'est avec l'appétit de vivre des miraculés que la Tunisie se présente jeudi en quarts de finale de la CAN 2019. Opposés à Madagascar, les Aigles de Carthage ont eu besoin de la prolongation (1-1) et des tirs au but face au Ghana (4-5) pour arracher leur place.

Voici 5 statistiques selon Opta à connaître sur ce Madagascar-Tunisie.

Ce sera le 1er affrontement entre Madagascar et la Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations. Madagascar est d'ailleurs la 1ère nation débutante à atteindre les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis le Cap Vert en 2013.

La Tunisie va disputer son 10e quart de finale en Coupe d'Afrique des Nations (3 qualifications, 6 éliminations), mais n'est pas parvenue à se qualifier lors de ses 5 dernières présences à ce stade.

La Tunisie a fait match nul lors de chacun de ses 4 matches de Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Aigles de Carthage sont d'ailleurs, avec le Bénin, la 1ère équipe à être toujours en lice tout en ayant remporté́ aucun de ses 4 premiers matches d'une édition de la CAN.

Lalaina Nomenjanahary est impliqué́ dans 2 des 4 derniers buts de Madagascar en Coupe d'Afrique des Nations (1 but, 1 passe décisive).

Wahbi Khazri est l'auteur de 2 des 4 derniers buts de la Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations.