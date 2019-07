Afrique de l'Ouest: La protection sociale en Afrique de l'ouest se digitalise

Ils sont des partenaires de Solidarité Mondiale et de Mutualité Chrétienne venus de différents pays de l'Afrique de l'ouest (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Sénégal et du Togo) à se retrouver à Lomé et ceci pour trois jours dans le cadre d'une formation. Thème principal de ce rendez-vous, "la digitalisation des outils de gestion des organisations mutualistes et des réseaux nationaux multi-acteurs de protection sociale".

Ouvrant les travaux ce jour à Lomé, au nom du Coordinateur continental de Solidarité mondiale, Coordonnateur Afrique de l'Ouest, Bruno Gilles Houngan a insisté sur le fait que tout développement appelle à une évolution. Ainsi, il espère que cet atelier ouvert à Lomé devra permettre de "donner aux représentants des organisations partenaires des deux structures co-organisatrice de cet évènement, les outils nécessaires pour faire face à la digitalisation". Dans l'optique d'une amélioration des performances, il a justifié ce rendez-vous par le fait que dans un monde en pleine mutation, des organisations continuent d'utiliser des outils dépassés... pour leur fonctionnement et la gestion de leurs activités.

Il sera question à travers diverses communications de faire comprendre le "concept de digitalisation pour l'adapter au fonctionnement et à la gestion envisagée de leurs organisations, les apports de la digitalisation à la professionnalisation de la gestion des Organisations mutualistes et aux Réseaux nationaux, faire voir les outils pratiques de la digitalisation et leurs avantages et risques et donner aux participants des astuces pour optimiser l'utilisation des Smartphones, comme outils de travail".

Le Coordonnateur Togo du Réseau Multi-acteurs de Protection sociale, Yves Dossou, voit derrière cette formation en vue de la maîtrise de l'outil informatique et des Technologies de l'Information et de la Communication, "un véritable virage vers l'avenir des Organisations mutualistes et des Réseaux Nationaux Multi-Acteurs de Protection sociale.

Les travaux de cet atelier prennent fin Samedi prochain.