Algérie/Nigeria: CAN 2019/Belmadi - «Le Nigéria ? Un adversaire très difficile»

L'Algérie est venue à bout de la Côte d'Ivoire jeudi à Suez, en Égypte, en quart de finale de la CAN 2019 à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 3-4 aux tab). Les deux sélections n'avaient pas pu se départager au terme des 90 minutes de jeu ainsi que lors des prolongations (1-1).

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi s'est dit très satisfait par la qualification des Verts pour le carré d'As de la CAN 2019.

«Évidement que le match n'a pas été facile. Nous avons eu affaire à une équipe de la Cote d'Ivoire très compacte et organisée. On a dominé le match. On a raté pas mal d'occasions de buts.

Nous n'avons pas été tueur puisque nous avons raté pas mal d'occasions de buts. Mais je vais retenir la victoire. C'est une énorme satisfaction pour nous de poursuivre l'aventure africaine », a confié le technicien algérien.

Les Fennecs affronteront le Nigeria pour une place en finale le dimanche 14 juillet. Pour Djamel Belmadi le plus important désormais est de bien récupérer en prévision du match de ce dimanche face aux Super Eagles.

«Il va falloir bien récupérer et être bon sur le plan physique pour le match du Nigéria », a-t-il déclaré en avant d'ajouter : «Le Nigéria ? Un adversaire très difficile, mais nous sommes en demi-finale de la CAN et tous les adversaires sont difficiles à jouer.»