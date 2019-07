Congo-Brazzaville: Portrait - A la rencontre d'Assina Obela

L'artiste et modèle photo d'origine congolaise, basée à Paris, en France, est une grande passionnée des personnages historiques et mythiques de son continent. Ancrée dans la culture de ses ancêtres, elle imagine, met en scène, pose en photo et expose ses créations en vue de faire découvrir la richesse africaine. Le temps d'un séjour à Brazzaville, elle nous embarque dans son univers fantastique.

S'il fallait résumer sa personne en un terme, on dirait d'Assina Obela qu'elle est une fille pétillante. Après son départ du Congo, elle a fait des études en comptabilité et commencé à exercer dans une société. Pour autant, elle n'arrivait pas à se détacher de sa passion pour l'art. « J'admirais bien des mannequins photos », nous en dit-elle toute souriante.

C'est alors qu'elle commença en autodidacte à réaliser des costumes, des séances photos et quelques défilés de mode. « Mon activité consiste principalement en la composition de costumes me permettant de représenter des personnages légendaires africains tels des rois ou reines, des sirènes... », explique l'artiste.

Très vite, Assina Obela attire les attentions et se voit proposer des contrats de travail en tant que costumière, modèle photo ou modèle publicité. A cet effet, elle collabore avec des agences de publicité à Paris et est apparue notamment dans des spots photo et vidéo pour Médecin du monde, Air France, PlayStation et Vlisco à Kinshasa.

Valoriser le potentiel culturel africain

Dans la création de ses œuvres, elle se met en scène et s'incruste, au sens propre du terme, dans des images tirées de films ou de contes africains. Pour exemple, elle a incarné les reines Ngalifourou (Congo-Brazzaville) et Nzinga (Angola) sous forme d'exposition photo présentée à Paris et à Los Angeles ces dernières années. Et, son personnage phare est celui du conte "Karaba la sorcière" qu'elle avait représenté au salon du livre de Paris, notamment sur le pavillon africain, en mars 2017 et 2018.

Ce faisant, Assina Obela entend davantage valoriser, dans un avenir proche, le potentiel artistique et culturel d'Afrique grâce à une comédie musicale. « L'Afrique est fascinante. Et son histoire ainsi que ses grands noms nous ramènent dans le berceau. Quoi de plus beau que de voir scintiller les visages en contant l'Afrique à travers son histoire », pense la jeune dame.

De retour au Congo, après plus de dix ans d'absence, Assina Obela souhaite renouer avec ses origines et envisage des expositions. En attendant, elle a réalisé une séance photo, à Brazzaville, sous sa propre direction artistique avec l'aide de Victoire Douniama à la photographie et Mbmakeup, au maquillage. L'idée est de valoriser la beauté du paysage naturel de son pays en vue de faire parler de lui à l'international.

« Nous avons fait des photos grimées en "Karaba la sorcière dans la forêt" dans un décor écologique à Mikalou ; "Karaba la sorcière exotique" devant le stand d'une marchande de fruit au Plateau des 15 ans ainsi que la reine Ramonda du film "Black panthers" au Djoué sur les rochers et bien plus encore », détaille Assina Obela.