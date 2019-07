Congo-Brazzaville: Coupe du cacao 2019 - Une quête pour soutenir l'équipe départementale de football

La cotisation lancée le 10 juillet, à l'esplanade de l'Hôtel de la préfecrure, a été initiée par le préfet Alexandre Honoré Paka, en vue de permettre au représentant de Pointe-Noire de participer dignement à la compétition qui va se dérouler à Ouesso, dans la Sangha.

L'édition 2019 de la coupe du cacao intègre les activités de la première édition de la foire forraine dénommée "Djoka pé Ouesso" (en route pour Ouesso ou allons à Ouesso). Invitée à y pariciper, du 18 juillet au 8 août, l'équipe de football du département de Pointe-Noire va bénéficier d'un grand soutien à travers la quête qui vient d'être lancée.

1133 600 FCFA, c'est la somme qui a été récoltée au cours de la cérémonie de lancement. La collecte se poursuit en vue d'apporter le soutien moral et financier à l'équipe départementale. Ce geste devrait contribuer à avoir de bons résultats et ainsi, redorer le blason du football ponténégrin, ont souhaité Alexandre Honoré Paka et Jean Claude Etoumbakoundou, secrétaire général du département, président du comité de soutien à l'équipe départementale.

Moment d'échange et de partage initié par Leonidas Carel Mottom Mamoni, député de la Sangha, Djoka pé Ouesso réunira des jeunes venant de tous les départements du pays autour des valeurs cardinales de paix, d'unité nationale et d'intégration sous-régionale. Plusieurs activités ( semaine culturelle, session de formation, kermesse et autres) sont prévues outre les compétitions sportives.