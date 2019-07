Congo-Kinshasa: Musique - Zaïko Langa Langa lance un nouvel album pour célébrer ses 50 ans d'existence

Le légendaire groupe musical de la République démocratique du Congo (RDC) fait un retour sur scène fulgurant après une prestigieuse tournée américaine, ponctuée par onze concerts aux Etats-Unis et trois au Canada (dans seize Etats et trente et une villes).

Au cours d'un show case organisé la semaine dernière au studio Sabab de la Radio télévision nationale congolaise, Jossart Nyoka Longo, le leader de Zaïko Langa Langa, annonçait le retour de son groupe nouvelle formule avec deux grands concerts qui ont eu lieu les 5 et 6 juillet respectivement au Show Buzz et au village Chez Ntemba. Deux concerts qui se sont inscrits aussi dans le cadre du retour au pays du groupe, après les quarante jours de deuil observé à la suite de la disparition du poète Simaro Lutumba.

Le retour sur la scène musicale de Zaïko Langa Langa, ce groupe mythique, cadre avec le démarrage des activités de ses 50 ans d'anniversaire. L' exposition photo, des disques vinyl, des CD, ainsi que d'autres supports discographiques retraçant son histoire depuis sa création sont parmi les activités retenues pour cette célébration.

Celle-ci sera accompagnée d'un vernissage de l'ouvrage sur l'histoire du groupe. Un livre coécrit par Nyoka Longo et Augustin Mayamba Masikadu, journaliste professionnel de son état. Le bouquin reprend les témoignages de nombreux artistes majeurs et tenors de Zaiko, entre autres, Papa Wemba, Pépé Felly Manuaku, Henri Mongombe, Géré Mangaya, Doudou Adoula pour ne citer que ceux-là. « Je suis le seul témoin vivant capable d'écrire et de relater l'histoire de ces 50 ans de Zaiko Langa Langa », a fait savoir Jossart.

A cette occasion, le big boss de Zaiko a fait vent de leur nouvel opus "Sève" qui va être largué sur le marché du disque à la fin de ce mois. Réalisé à Kinshasa et mixé en France, cet album vient combler à point nommé un vide créé par sept années d'absence.

"Système ya benda", "Bilan négatif" ,"deux folk song" dont l'un du Congo Brazzaville et l'autre de la province du Katanga sont les quartes compositions hormis les huit autres que renferme cet album pour en faire douze au total.

Jean-Bedel Mpiana, Jean-Goubal Kalala, Pascal Lokwa Kanza et certains hommes des médias ont fait le second temps fort de cette journée de par leurs témoignages en vantant les exploits du groupe depuis sa naissance.

Il sied de rappeler que Zaiko Langa Langa fut créé en 1969 et est devenu très vite populaire en début 1970, grâce à sa musique accolée au funk et mettant surtout à nu la danse, la batterie et la guitare solo. Il est aujourd'hui sur la liste du patrimoine culturel de la RDC.

En 1974, l'orchestre se voit démembrer de ses musiciens tels que Bozi Boziana, Papa Wemba et Evoloko Joker partis créer à leur tour Isifi Lokole. Mais après plusieurs années de silence, Zaiko Langa Langa refait surface en force tel un phénix qui renaît de ses cendres, en 2011 avec "Bande annonce" qui, d'ailleurs, cartonne jusqu'à ce jour. Sans doute que "Sève" emboîtera le pas. "Nous sommes prêts à offrir au public des productions historiques à la hauteur de nos 50 ans d'âge ", a assuré le chef d'orchestre, Doudou Adoula Monga.