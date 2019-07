Algérie: Le gouvernement ambitionne d'exploiter les potentialités scientifiques pour développer le secteur agricole

Tissemsilt — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Ammari, a déclaré jeudi à Tissemsilt que le gouvernement ambitionne d'exploiter les potentialités scientifiques pour développer le secteur agricole.

Après avoir suivi un exposé sur la situation prévalant au niveau du parc national de cèdre de Théniet El Had, M. Ammari a déclaré que la démarche prise lors de la réunion du Conseil du gouvernement la semaine dernière porte sur l'exploitation de toutes les potentialités scientifiques et techniques pour développer le secteur agricole en diversifiant et améliorant les semences.

Par ailleurs, il a annoncé que le gouvernement a pris des dispositions pour élargir l'exploitation des systèmes économisant l'eau d'irrigation, dont le système goutte à goutte, pour assurer une exploitation rationnelle des eaux des barrages et des retenues collinaires.

Il a annoncé aussi que le ministère prépare actuellement la tenue d'une rencontre nationale avec le ministère des Ressources en eau en vue d'élargir les terres agricoles irriguées, incitant les agriculteurs à utiliser des systèmes économisant l'eau d'irrigation".

Le ministre a exhorté les agriculteurs de la wilaya à s'organiser en corporations professionnelles pour réaliser un développement rural, à l'instar des filières de collecte du lait et d'irrigation.

Il a également instruit le directeur général de la Société de génie rural relevant de la direction générale des Forêts de concrétiser des projets d'urgence pour ouvrir des accès sylvicoles au sein du parc El Medad de Theniet El Had devant assurer l'intervention rapide des agents des forêts et de la Protection civile en cas d'incendie.

M.Ammari a insisté, en outre, sur les moyens de formation technique en activité d'arboriculture fruitière dans la wilaya de Tissemsilt et un accompagnement permanent de la filière d'apiculture qui se répand en zones montagneuses forestières de la région.

Par ailleurs, le ministre a présidé, lors de sa visite au parc national de cèdre de Theniet El Had, la cérémonie de signature d'une convention entre l'institut des sciences et technologies du centre universitaire de Tissemsilt et la maison du parc, et a honoré des citoyens et associations ayant pris part à l'extinction du feu déclaré dans cette forêt en juin dernier.

La visite d'inspection du ministre se poursuit dans la wilaya par l'inauguration du siège de la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya de Tissemsilt.