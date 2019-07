Maroc: Lancement de la lutte contre les vecteurs de maladies à Casablanca

L'entrée en vigueur de la convention sur la lutte contre les vecteurs de maladies, les nuisibles et la capture des animaux errants constitue une nouvelle étape dans le renforcement des services publics vitaux dans la capitale économique et, partant, l'amélioration du cadre de vie des habitants, a affirmé, mercredi, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch.

La convention, entérinée par la commune urbaine et la société de développement local Casablanca Baia (SDL) vient s'ajouter aux nouveaux contrats de gestion déléguée de la propreté urbaine et des déchets ménagers pour marquer un tournant dans le processus de création d'un modèle complémentaire et intégré en matière d'hygiène et de protection de l'environnement, a souligné M. Ahmidouch, dans une allocution lue en son nom par le gouverneur de la préfecture des arrondissements Ain Sebaa-Hay Mohammadi, Hassan Benkheyi, au cours de la cérémonie de lancement desdites prestations.

Il a également mis l'accent sur le partenariat efficient entre la commune et la SDL pour dynamiser les services publics dans ce secteur, en tant qu'élément central dans l'action de prévention de la propagation des maladies, a-t-il poursuivi, appelant à la conjugaison des efforts des autorités, des élus et de la société civile pour faire de Casablanca une ville propre et sûre qui profite à ses habitants et qui attire investisseurs et touristes.

M. Ahmidouch s'est, d'autre part, félicité du rythme soutenu que connaîssent la mise en oeuvre et la réalisation des conventions et des partenariats signés au niveau de la métropole, à la faveur de l'adhésion totale de l'ensemble des acteurs.

De son côté, le président du conseil communal, Abdelaziz El Omari, a indiqué que l'objectif de ladite convention est de contribuer à la création d'un environnement sain au profit de la population, notant que la mise en place de cette SDL est une mesure exceptionnelle à l'échelle nationale, d'autant que celle-ci a constitué une unité spéciale dédiée à la lutte contre les insectes et les animaux errants.

La convention, d'un montant de 20 millions de dirhams, s'articule autour d'un plan d'action concis et intégré avec des objectifs annuels, principalement le traitement de plus de 120.000 bouches d'égout contre les rats et les rongeurs, la lutte contre les insectes rampants dans plus de 5.000 km de réseau d'assainissement, le traitement de 50.000 km de boulevards et de rues contre les insectes et la capture de plus de 30.000 chiens errants.

Afin d'assurer la réalisation de ces objectifs, les ressources humaines nécessaires (médecins, agents techniques et ouvriers) ont été mobilisées et ont suivi des formations théoriques et pratiques dans les domaines de la sécurité, de la communication et du perfectionnement des compétences.

De même, d'importants moyens matériels et logistiques seront déployés, notamment cinq pulvérisateurs robotisés de grande capacité pour la lutte contre les insectes, 21 véhicules utilitaires et 17 vélomoteurs électriques destinés aux équipes de lutte contre les vecteurs de maladies, 10 fourgons équipés destinés à la capture des animaux errants et un laboratoire doté d'équipements modernes pour la classification des insectes et des rongeurs ainsi que divers outils de travail .

Dans le souci de davantage d'interactivité et de réactivité, le numéro vert "0800 00 45 45" et l'application digitale "casamdinti" ont été mis à la disposition des résidents de la métropole.