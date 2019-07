Algérie: Loi relative aux handicapées - La concertation élargie à tous les acteurs en prévision d'assises régionales

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a indiqué, jeudi à Alger, que la concertation a été élargie à tous les acteurs concernés sur la révision de la loi 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion de la personne handicapée en prévision de la tenue d'assises régionales à la prochaine rentrée sociale.

Le ministère de la Solidarité nationale a ouvert le débat en élargissant la concertation à tous les acteurs concernés au sujet de la révision de la loi relative à la protection et la promotion de la personne handicapée en

prévision d'assises régionales prévues à la prochaine rentrée sociale, a fait savoir Mme Eddalia, qui a présidé avec le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, la cérémonie de sortie de la 33e promotion des étudiants des deux centres nationaux de formation spécialisée relevant du secteur de la Solidarité.

Soulignant que le secteur de la Solidarité nationale a enregistré, ces dernières années, "un saut qualitatif" en matière d'arsenal législatif et juridique relatif à la protection des différentes catégories vulnérables de la société et d'établissements et structures d'accueil, Mme Eddalia a précisé que le réseau des établissements spécialisés a été renforcé par un nouveau type de structures, à l'instar des services d'aide mobile d'urgence (SAMU) pour la prise en charge des sans-abri et les bureaux de médiation sociale et familiale au niveau des directions de l'action sociale (DAS).

Elle a évoqué, en outre, "l'installation d'une commission chargée de la révision des statuts des centres de formation spécialisés pour leur promotion en Instituts nationaux".

Quelque 4000 travailleurs dans le cadre du dispositif d'insertion des diplômés et du dispositif d'aide à l'insertion sociale, au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement spécialisé relevant du secteur, ont bénéficié de sessions de formation intensive pour l'amélioration de leurs performances en matière de prise en charge sociale des catégories concernées.

Pour renforcer la prise en charge des catégories vulnérables dans le domaine social, des formations ont été ouvertes dans sept nouvelles spécialités, dont celles de médiateurs sociaux chargés de la prise en charge des personnes en situation de conflits sociaux ou familiaux, d'assistants sociaux et d'éducateurs spécialisés principaux.

La rencontre a été marquée par la distinction de 12 lauréats de cette 33e promotion qui compte un total de 71 diplômés des centres nationaux de formation spécialisée d'Alger et de Constantine, relevant du secteur de la Solidarité nationale, et ce au terme d'une formation de 3 ans, dans trois spécialités, a savoir assistants sociaux, médicateurs sociaux et éducateurs spécialisés principaux.

Le nombre des diplômés de ces centres a progressivement augmenté depuis la fin des années 1990 pour atteindre, actuellement, 3.455 diplômés recrutés au niveau des établissements et structures du secteur.