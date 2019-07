Afrique: CAN 2019 - Les affiches des demi-finales

Les quarts de finale de la CAN 2019 se sont joués les 10 et 11 juillet. Les quatre affiches ont tenu leurs promesses, et désormais, les yeux sont tournés vers les demi-finales prévues le 14 juillet. Le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie et la Tunisie savent ce qui les attend.

C'est le fameux dernier carré ! La CAN 2019 a ses quatre demi-finalistes. Les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique à 24 équipes se sont joués mercredi 10 et jeudi 11 juillet en Égypte, pays-organisateur.

Trois de ces rencontres se sont jouées en 90 minutes, et donc une est allée jusqu'aux tirs au but. Le Bénin, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et Madagascar ont vu leur parcours prendre fin.

Premier demi-finaliste à s'être qualifié : le Sénégal, vainqueur le 10 juillet des Écureuils béninois sur le plus petit des scores (1-0) grâce à Idrissa Gueye. La dernière qualification des Lions de la Téranga pour les demi-finales remontait à 2006.

Aliou Cissé et ses hommes se mesureront à la Tunisie. Les Aigles de Carthage, champions d'Afrique en 2004, ont mis fin à la belle aventure des novices malgaches (3-0) ce 11 juillet.

Dans l'autre demi-finale, on retrouvera un habitué : le Nigeria. Les Super Eagles ne sont pas tombés dans le même piège que les Égyptiens.

Si les Pharaons sont tombés en huitièmes de finale face à l'Afrique du Sud, les hommes de Gernot Rohr n'ont pas connu le même sort. Ce fut difficile, mais le Nigeria a dominé les Bafana Bafana sur le fil (2-1).

Et c'est l'Algérie qui a remporté le billet pour le dernier carré et pour ce rendez-vous face aux Nigérians. Les Fennecs, impériaux depuis le début de la CAN, ont dû se battre jusqu'au bout du suspense pour venir à bout de la Côte d'Ivoire (1-1, 4 tirs au but à 3).

Le tableau des demi-finales :

Dimanche 14 juillet

Sénégal - Tunisie (18h heure de Paris, 16h TU) - Stade du 30 Juin (Le Caire)Algérie - Nigeria (21h heure de Paris, 19h TU) - Stade international (Le Caire)