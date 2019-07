Madagascar/Tunisie: Nicolas Dupuis - « Il faut continuer à travailler. Seul le travail paie »

« Je suis très fier de mes joueurs, de ce qu'ils ont fait et réalisé durant toute la compétition. Ils sont devenus très grands. Comme je l'ai souvent dit, notre CAN est déjà réussie, et ce n'est que du bonus.

Aujourd'hui, la marche a été trop haute. Il y a de la fatigue chez les deux équipes, et ça se sent un peu plus chez nous.

Je n'ai pas un seul regret, on n'a pas eu beaucoup de solutions, on manquait de percussion, on jouait un peu bas. La rigueur tactique de la Tunisie a fait la différence, et surtout l'organisation sur le terrain.

La Tunisie est une équipe mondialiste avec un talent collectif exemplaire. On n'était pas habitués à jouer contre l'équipe de l'Afrique du Nord.

Ça va être difficile de faire mieux la prochaine fois. Il y a beaucoup de travail à faire, et seul le travail paie si on veut revenir et être meilleurs. Je suis très touché et reconnaissant du soutien de tout le peuple malgache, et surtout celui du président de la République.

Les gens sont contents et fiers de nous et c'est trop touchant. Laissez-moi vivre jusqu'au bout et savourer avec l'équipe ce qu'on a fait. Je suis très attaché aux joueurs et au pays. J'aime beaucoup Madagascar et j'aime mes joueurs. »

Nicolas Dupuis n'a pas caché sa volonté de rester avec les Barea lors de la conférence de presse d'après match, où l'équipe nationale a reçu les félicitations de tous les journalistes présents.