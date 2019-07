Madagascar: Championnats d'Afrique d'Haltérophile - Les héros sont de retour

5 médailles d'or pour une en argent ! C'est la belle moisson de l'haltérophilie malgache aux championnats d'Afrique de Nairobi durant le week-end. Une issue prévisible, car l'haltérophilie fait partie, comme la pétanque, d'une de nos meilleures armes sur l'arène internationale.

Cette fois encore, les protégés de Jean Alex Harinelina Randriamanarivo ont été exacts au rendez-vous de ce sommet pour la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Et pour peu que le ministère leur ait donné les moyens, notamment la nouvelle salle de musculation offerte par le ministre Tinoka Roberto. Les résultats sont venus se greffer à cette belle initiative avec l'émergence de nouvelles têtes.

Et si on connaît déjà la performance de la petite Rosina, de Vania et d'Eric, tous les trois en or, on a vécu avec un réel plaisir les médailles d'or de Ricardo et de Tojo. Seul Sitraka est rentré hier au pays avec la médaille d'argent au cou.

Et lorsqu'on sait que ces six haltérophiles vont s'envoler pour les Jeux des Îles de Maurice dès mardi, le jour de départ de la délégation, on ne peut que féliciter la Fédération Malgache d'Haltérophilie d'avoir rempli sa mission.

En attendant, voici la performance des Malgaches à Nairobi :

Médaillés d'or :

Rosina : 68 kg à l'arraché et 80 kg à l'épaulé-jeté

Vania : 82 kg à l'arraché et 100 kg à l'épaulé-jeté

Ricardo : 100 kg à l'arraché et 120kg à l'épaulé-jeté

Eric : 100 kg à l'arraché et 147 kg à l'épaulé-jeté

Tojo : 130 kg à l'arraché et 160 kg à l'épaulé-jeté

Médaille d'argent :

Sitraka : 79 kg à l'arraché et 102 kg à l'épaulé-jeté*